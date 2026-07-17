Ceturtdien Ropažu novadā ekspluatācijā nodoti divi jauni gājēju un velosipēdu ceļi, informē pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dace Salnāja.
Viens veloceļš savieno Ulbroku un Rīgas apvedceļu, bet otrs — Ulbroku ar Sauriešiem.
Jaunā infrastruktūra nodrošina drošāku un ērtāku pārvietošanos gājējiem un velobraucējiem, veicinot ilgtspējīgu mobilitāti un uzlabojot satiksmes drošību Ropažu novadā.
Gājēju un velosipēdu ceļi savieno Ulbroku ar apkārtējām apdzīvotajām vietām un veido nozīmīgu savienojumu ar Rīgas veloinfrastruktūras tīklu.
Projektu īstenoja Ropažu novada pašvaldība ar Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda atbalstu.
Gājēju un veloceļu svinīgā atklāšana notiks 23. jūlijā plkst. 17 Ulbrokā, Acones ielas noslēgumā.
Pasākumā paredzēts kopīgs velobrauciens, kā arī izglītojošas, izklaidējošas aktivitātes.
Projekta laikā izbūvēti vairāk nekā deviņi kilometri gājēju un veloceļu infrastruktūras. Projekta kopējās izmaksas ir 4 274 627 eiro, no kuriem Atveseļošanas fonda finansējums ir 3 296 748 eiro, bet Ropažu novada pašvaldības līdzfinansējums — 977 879 eiro.
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