Bijušais Valsts kancelejas vadītājs Jānis Citskovskis patlaban strādā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP), kurā jau savulaik pavadījis daudzus savas karjeras gadus.
Par Citskovska darbu PMLP liecina informācija Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) un PMLP mājaslapās.
PMLP informācija liecina, ka Citskovskis ir projekta vadītājs Eiropas Savienības (ES) projektā "Jaunas Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas izstrāde, daļējas pašapkalpošanās risinājuma ieviešana un personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas tehniskās infrastruktūras attīstība".
Projekta mērķis ir attīstīt personu apliecinošo dokumentu noformēšanas procesu, lai ātri, droši un ērti nodrošinātu Latvijas iedzīvotājus un ārzemniekus ar personu apliecinošiem dokumentiem, stiprinot fizisko personu uzskaiti un identifikāciju fiziskajā un elektroniskajā vidē un paplašinot sabiedrības digitālo iespēju klāstu, vienlaikus padarot PMLP pakalpojumu saņemšanu klientiem ērtāku un ātrāku.
Projekts sākts pērn, un to plānots pabeigt 2029. gadā. Kopējais finansējums ir desmit miljoni eiro, no kuriem lielāko daļu veido ES finansējums.
Citskovskis jau 90. gados veidoja karjeru PMLP, un pēdējais pārvaldē ieņemtais amats bija pārvaldes priekšnieka vietnieks laikā no 2004. gada līdz 2015. gadam.
Citskovskis ir "Jaunās konservatīvās partijas" (JKP) Ministru prezidenta amata kandidāts rudenī paredzētajās Saeimas vēlēšanās.
Citskovskis bija Valsts kancelejas (VK) direktors no 2017. gada līdz 2024. gada jūlijam. Saistībā ar ekspremjera Krišjāņa Kariņa (JV) avioreisu skandālu 2024. gada jūlija sākumā viņš tika pazemināts amatā. Protestējot pret to, Citskovskis nolēma aiziet no darba Valsts kancelejā.
Patlaban notiek tiesvedība tā dēvētajā Kariņa lidojumu lietā, kur vienīgais apsūdzētais ir Citskovskis. Saskaņā ar prokuratūras sniegto informāciju Citskovskis apsūdzēts par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, kas izraisīja smagas sekas. Viņš noliedz savu vainu.
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