Partiju apvienība "Jaunā vienotība" (JV) pēc 15. Saeimas vēlēšanām sola sadarboties ar demokrātiskām un valstiski atbildīgām partijām, bet nesadarboties ar populistiskām un uz Krieviju orientētām partijām.
Kā informē JV, politiskais spēks sagatavojis un publiskojis izvērsto priekšvēlēšanu programmu 15. Saeimas vēlēšanām "Stipra Latvija drošā Eiropā", kurā detalizēti izklāstīti konkrēti darbi, risinājumi un to pamatojums desmit Latvijas attīstībai nozīmīgās jomās.
Programmas centrā ir Latvijas drošība, ekonomiskā izaugsme un konkurētspēja, kvalitatīva un pieejama veselības aprūpe un izglītība, kultūra, latviešu valoda, pilsoniskā sabiedrība, taisnīga sociālā politika, gudra valsts pārvalde, zinātnes un inovāciju attīstība, stipri reģioni un tiesiska, demokrātiska valsts.
Partiju apvienības Ministru prezidenta amata kandidāts Arvils Ašeradens uzsver, ka JV savā programmā piedāvā atbildīgu un skaidru Latvijas attīstības kursu.
"Mūsu mērķis — stipra Latvija drošā Eiropā. Esam izvirzījuši konkrētus darbus, kas stiprinās valsts drošību, veicinās ekonomikas izaugsmi un uzlabos cilvēku dzīves kvalitāti visā Latvijā," pauž Ašeradens, norādot, ka JV ir gatava sadarboties ar visām demokrātiskajām un valstiski atbildīgajām partijām, jo "valsts attīstība prasa nevis šķelšanos, bet sadarbību".
Vienlaikus JV esot skaidras sarkanās līnijas un ar populistiskām un uz Krieviju orientētām partijām JV nesadarbosies.
Izvērstā programma veidota, papildinot Centrālajā vēlēšanu komisijā iesniegto 10 000 zīmju programmu. Tajā katrs no desmit galvenajiem solījumiem izvērsts konkrētās prioritātēs, apņemšanās un uzdevumos, skaidrojot arī piedāvāto risinājumu nepieciešamību.
Programma aptver desmit tematiskos virzienus — drošību un aizsardzību, ārpolitiku un latviešus pasaulē, finanses, ekonomiku, enerģētiku un uzņēmējdarbību, veselību, labklājību un demogrāfiju, valsts pārvaldi, zinātni, inovācijas un tehnoloģijas, izglītību, latviešu valodu, kultūru un pilsonisko sabiedrību, vidi, reģionus un infrastruktūru, kā arī tiesiskumu.
Programmas izstrādes vadītāja, partiju apvienībā JV ietilpstošās partijas "Vienotība" valdes priekšsēdētāja vietniece Zanda Kalniņa-Lukaševica (JV) norāda, ka programmas izstrāde bija plašs, iekļaujošs un rūpīgs darbs, kurā iesaistījās biedri, nozaru eksperti, nevalstiskās un profesionālās organizācijas, uzņēmēji un vēlētāji visā Latvijā.
"JV programmas "mugurkauls" ir mūsu vērtības un pamatprincipi, savukārt tās saturs balstīts cilvēku pieredzē, datos un konkrētos darbos, kas nepieciešami stiprai Latvijai drošā Eiropā," uzsver Kalniņa-Lukaševica.
Programmas izstrādes laikā JV izveidoja 12 tematiskās darba grupas, kuru darbā iesaistījās 146 partiju apvienības biedri. Tika rīkotas īpašas sarunas ar vēlētājiem — piecas Rīgā un 12 Latvijas reģionos. Partiju apvienības Saeimas deputāti tikās ar vismaz 40 dažādām sabiedrības grupām, tostarp desmit jauniešu un 14 senioru grupām. Programmas sagatavošanā izmantoti arī sabiedriskās domas pētījumi, aptaujas un fokusgrupu diskusijas, kā arī vērtēti nevalstisko organizāciju un profesionālo asociāciju priekšlikumi.
JV veido politiskā partija "Vienotība" un reģionālās partijas "Kuldīgas novadam", "Valmierai un Vidzemei", "Tukuma pilsētai un novadam" un "Jēkabpils reģionālā partija". Partiju apvienībai ir ilgstoša sadarbība ar "Latgales partiju".
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