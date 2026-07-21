360TV Ziņas liecina – vairāk nekā 1200 jauniešu uzsākuši Valsts aizsardzības dienestu (VAD). Lielākā daļa no viņiem ieradās Nacionālo bruņoto spēku bāzē Kadagā pie Ādažiem, kur jau no rīta veidojās vairāku kilometru gara automašīnu rinda. Jauniešus pavadīja vecāki, draugi un citi tuvinieki, tāpēc militārās bāzes apkārtne uz vairākām stundām kļuva neierasti rosīga.
Jau no agra rīta pie Ādažu militārās bāzes valdīja neierasta rosība. Simtiem jauniešu kopā ar vecākiem, draugiem un citiem tuviniekiem ieradās, lai uzsāktu Valsts aizsardzības dienestu. Daudziem šī bija pirmā tik ilga šķiršanās no ģimenes, tāpēc netrūka ne satraukuma, ne asaru.
Šajā iesaukumā Valsts aizsardzības dienestu sākuši 1277 jaunieši, un aptuveni 95% no viņiem dienestam pieteikušies brīvprātīgi. Daudzi jaunieši norāda, ka viņus motivējusi vēlme iegūt jaunu pieredzi, pārbaudīt savus spēkus un iepazīt militāro vidi.
“Pieteicos pats. Kā jau obligātais – labāk tagad pašam. Bišķi ātrāk dzīvē tas būs, un pēc tam arī būs brīvāks,” sacīja jauniesauktais Aleksis.
Savukārt Gustavs atzina, ka sākotnēji satraucies par iespējamu iesaukšanu, tomēr izvēli ietekmējuši arī praktiski apsvērumi. “Valsts piedāvā diezgan labus pabalstus, ja tu pats piesakies un izej. Budžeta vietas man bija galvenais motivējošais faktors,” viņš stāstīja.
Jauniesaukto vidū ir arī vairākas sievietes. Viena no viņām, Elza, uzsvēra, ka dienests ir iespēja sagatavoties neparedzamām situācijām. “Biedē valsts situācija. Ja kāds iebrūk, vismaz potenciāli zināšu, ko darīt un kā rīkoties,” sacīja jauniete.
Pirms došanās uz kazarmām visiem jauniesauktajiem tiek veiktas pārbaudes uz alkohola un narkotisko vielu lietošanu. Nacionālo bruņoto spēku pārstāvis Ilmārs Rešņa norādīja, ka nepieciešamības gadījumā tiek izmantoti arī dienesta suņi. “Visām grupām ir provizoriska pārbaude jau iekšā teritorijā, ko veic militārā policija. Tādi nopietni precedenti, ka kaut kas būtu patiešām traks vai smags, nav bijuši,” viņš skaidroja.
Šogad pirmo reizi jauniesauktie dienēs arī Militārajā policijā – tur norīkoti 70 brīvprātīgie. Tāpat paplašināts dienesta vietu skaits reģionos – pirmo reizi VAD vienība izveidota arī Mežainē, papildinot jau esošās vienības Alūksnē un Lūznavā.
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