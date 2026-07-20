Latvijas ostās šogad pirmajos sešos mēnešos pārkrāva 15,402 miljonus tonnu kravu, kas ir par 11% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn, liecina Satiksmes ministrijas apkopotā informācija.
Visvairāk šogad pirmajā pusgadā Latvijas ostās pārkrautas beramkravas — 6,703 miljonus tonnu, kas ir par 11,1% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn.
Tostarp labību un labības produktus pārkrāva 2,415 miljonu tonnu apmērā, kas ir par 10,5% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn, koksnes šķeldu pārkrāva 1,128 miljonu tonnu apmērā, kas ir par 8,7% mazāk, ķīmiskās beramkravas veidoja 241 300 tonnu, kas ir par 1,1% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn, bet ogles pārkrāva 23 900 tonnu apmērā, kas ir kritums 28 reizes.
Ģenerālkravas šogad pirmajos sešos mēnešos Latvijas ostās pārkrautas kopumā 6,087 miljonu tonnu apmērā, kas ir par 7,7% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn.
Tostarp kravas konteineros pārkrāva 2,369 miljonu tonnu apmērā, kas ir par 6,2% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn, kokmateriālus pārkrāva 1,887 miljonu tonnu apmērā, kas ir par 19,9% mazāk, bet "roll on/roll off" jeb ro-ro kravas — 1,677 miljonu tonnu apmērā, kas ir par 3,6% vairāk.
Lejamkravas šogad pirmajos sešos mēnešos Latvijas ostās pārkrautas 2,612 miljonu tonnu apmērā, kas ir par 17,6% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn.
Lielāko daļu pārkrauto lejamkravu veidoja naftas produkti — 2,221 miljonu tonnu, kas ir par 21,8% mazāk nekā attiecīgajā periodā pirms gada.
Pārkrauto kravu apmēra ziņā līderpozīcijā šogad pirmajos sešos mēnešos joprojām bija Rīgas osta,
kurā pārkrāva 8,038 miljonus tonnu, kas ir par 0,6% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn.
Seko Ventspils osta, kurā kravu apgrozījums šogad pirmajos sešos mēnešos bija 3,388 miljoni tonnu, kas ir par 24,4% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn, bet trešajā vietā ir Liepājas osta ar 2,935 miljoniem tonnu, kas ir par 14,5% mazāk nekā 2025. gada pirmajā pusgadā.
No mazajām Latvijas ostām lielākais kravu apgrozījums šogad pirmajos sešos mēnešos bija Skultes ostā — 499 300 tonnu, kas ir par 20,5% mazāk nekā 2025. gada pirmajos sešos mēnešos, seko Mērsraga osta ar 307 600 tonnu kravu, kas ir par 16,7% mazāk, un Salacgrīvas osta ar 199 200 tonnu, kas ir par 27,3% mazāk.
Kopumā mazajās Latvijas ostās 2026. gada pirmajos sešos mēnešos pārkrāva 1,041 miljonu tonnu kravu, kas ir par 19,7% mazāk nekā 2025. gada pirmajos sešos mēnešos.
Latvijas ostās pagājušajā gadā pārkrāva 34,281 miljonu tonnu kravu, kas bija par 4,8% mazāk nekā 2024. gadā, liecina Satiksmes ministrijas apkopotā informācija.
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