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Krievijas reģioni pakļauti kārtējam ukraiņu lidrobotu uzlidojumam

LETA / Latvijas Mediji
2026. gada 18. jūlijs, 12:11
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2026. gada 18. jūlijs, 12:11
Foto: No sociālajiem tīkliem

Naktī uz sestdienu Ukraina veikusi lidrobotu uzlidojumus vairākiem Krievijas reģioniem, ziņo vietējās varasiestādes un "Telegram" kanāli.

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Ugunsgrēkā, kas izcēlies tīmekļa tirdzniecības vietnes "Wildberries" noliktavā Kotovskā Tambovas apgabalā, gājuši bojā vismaz septiņi un ievainoti 25 cilvēki, no kuriem 23 hospitalizēti, paziņojis apgabala gubernators Jevgēņijs Pervišovs.

Viens no cietušajiem atrodas ļoti smagā stāvoklī, bet seši - smagā.

Pamatojoties uz satelītuzņēmumiem, notikušo apstiprinājis neatkarīgais tīmekļa izdevums "Astra", kas publicējis lielu skaitu vietējo iedzīvotāju uzņemtus videoierakstus, kuros redzams lidrobotu uzlidojums. Līdzīgus kadrus publicējis arī ukraiņu "Telegram" kanāls "Exilenova+".

Lidrobotu uzlidojums izraisījis ugunsgrēku "Wildberries" noliktavā arī Elektrostaļā Maskavas apgabalā, kur ievainoti 24 cilvēki, no kuriem daži atrodas smagā stāvoklī, paziņojis apgabala gubernators Andrejs Vorobjovs.

Viņš pavēstījis, ka ugunsgrēks izcēlies arī naftas bāzē Noginskā, kas atrodas aptuveni desmit kilometrus no Elektrostaļas. Uzlidojumā naftas bāzei cietuši divi cilvēki.

"Astra" vēsta, ka dūmu stabs, kas paceļas no degošajiem objektiem Maskavas apgabalā, redzams no 50 kilometru attāluma.

Krievijas galvaspilsētas mērs Sergejs Sobjaņins apgalvo, ka uzlidojumā Maskavas apgabalam piedalījušies vairāk nekā 370 ukraiņu lidroboti, kas ir acīmredzams pārspīlējums.

Savukārt Vladimirā lidrobots trāpījis vienā no dzīvokļiem daudzstāvu dzīvojamā ēkā un nama iedzīvotāji evakuēti, pavēstījis Vladimiras apgabala gubernators Aleksandrs Avdejevs.

Par uzlidojumu ziņo arī Ļeņingradas apgabala gubernators Aleksandrs Drozdenko, apgalvojot, ka virs reģiona notriekti seši bezpilota lidaparāti.

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Ieteiktie raksti

"Exilenova+" vēsta, ka sprādzieni dzirdēti arī Tverā, taču krievu varasiestādes šīs ziņas pagaidām nav apstiprinājušas.

Tikmēr "Telegram" kanāls "Krimskij veter" ziņo, ka naktī uz trešdienu lidrobotu uzlidojumiem pakļauta arī Sevastopole, Kerča, Feodosija un Hvardijske krievu okupētajā Krimā.

Krievijas Aizsardzības ministrija apgalvo, ka kopumā naktī uz sestdienu virs Krievijas un okupētās Krimas notriekti 379 ukraiņu lidroboti.

Cik bezpilota lidaparātu nav izdevies notriekt, krievu varasiestādes, kā ierasts, neziņo, taču eksperti lēš, ka mērķi sasniedz 10% līdz 15% lidrobotu.

Krievi uz Ukrainu raidījuši septiņas raķetes un 90 lidrobotus

Naktī uz sestdienu krievi uz Ukrainu raidījuši divas ballistiskās raķetes "Iskander-M", divas pretkuģu raķetes "Oniks" un trīs vadāmās aviācijas raķetes H-59/69, kā arī 90 uzbrukuma lidrobotus, ziņo Ukrainas Gaisa spēki.

Ukraiņu pretgaisa aizsardzība notriekusi vai neitralizējusi vienu vadāmo aviācijas raķeti un 69 lidrobotus.

Konstatēti sešu raķešu un 18 lidrobotu trāpījumi 19 apkaimēs. Vēl piecās apkaimēs postījumus nodarījušas notriekto raķešu un lidrobotu atlūzas.

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Ukrainas valdība ieceļ Hmaru par aizsardzības ministra pienākumu izpildītāju

Ukrainas valdība iecēlusi Jevheņiju Hmaru par aizsardzības ministra pienākumu pagaidu izpildītāju, bet Andriju Sibihu par ārlietu ministra pienākumu pagaidu izpildītāju, piektdien pavēstīja premjerministrs Serhijs Koreckis

"Pēc saskaņošanas ar prezidentu valdība iecēla Jevheņiju Hmaru par aizsardzības ministra pienākumu pagaidu izpildītāju, bet Andriju Sibihu par ārlietu ministra pienākumu pagaidu izpildītāju," teikts paziņojumā.

Šiem lēmumiem jānodrošina darba nepārtrauktība aizsardzības un ārpolitikas jomās, norādīja premjers.

Viņš arī paziņoja par ministriju struktūras reorganizāciju saskaņā ar parlamenta lēmumiem.

Cita starpā valdība atjauno Agrārās politikas ministriju un izveido atsevišķu Kopienu, teritoriju un iekšzemē pārvietoto personu lietu ministriju.

Turklāt ministru kabinets ir nodalījis ekonomikas un vides virzienus, kā arī atjaunošanas, infrastruktūras un transporta virzienus.

Jau ziņots, ka Ukrainas parlaments ceturtdien apstiprināja jaunās valdības sastāvu bez aizsardzības un ārlietu ministriem.

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