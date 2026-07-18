Krievijas reģioni pakļauti kārtējam ukraiņu lidrobotu uzlidojumam

Naktī uz sestdienu Ukraina veikusi lidrobotu uzlidojumus vairākiem Krievijas reģioniem, ziņo vietējās varasiestādes un "Telegram" kanāli.
Ugunsgrēkā, kas izcēlies tīmekļa tirdzniecības vietnes "Wildberries" noliktavā Kotovskā Tambovas apgabalā, gājuši bojā vismaz septiņi un ievainoti 25 cilvēki, no kuriem 23 hospitalizēti, paziņojis apgabala gubernators Jevgēņijs Pervišovs.
Viens no cietušajiem atrodas ļoti smagā stāvoklī, bet seši - smagā.
Pamatojoties uz satelītuzņēmumiem, notikušo apstiprinājis neatkarīgais tīmekļa izdevums "Astra", kas publicējis lielu skaitu vietējo iedzīvotāju uzņemtus videoierakstus, kuros redzams lidrobotu uzlidojums. Līdzīgus kadrus publicējis arī ukraiņu "Telegram" kanāls "Exilenova+".
Lidrobotu uzlidojums izraisījis ugunsgrēku "Wildberries" noliktavā arī Elektrostaļā Maskavas apgabalā, kur ievainoti 24 cilvēki, no kuriem daži atrodas smagā stāvoklī, paziņojis apgabala gubernators Andrejs Vorobjovs.
Viņš pavēstījis, ka ugunsgrēks izcēlies arī naftas bāzē Noginskā, kas atrodas aptuveni desmit kilometrus no Elektrostaļas. Uzlidojumā naftas bāzei cietuši divi cilvēki.
"Astra" vēsta, ka dūmu stabs, kas paceļas no degošajiem objektiem Maskavas apgabalā, redzams no 50 kilometru attāluma.
Krievijas galvaspilsētas mērs Sergejs Sobjaņins apgalvo, ka uzlidojumā Maskavas apgabalam piedalījušies vairāk nekā 370 ukraiņu lidroboti, kas ir acīmredzams pārspīlējums.
Savukārt Vladimirā lidrobots trāpījis vienā no dzīvokļiem daudzstāvu dzīvojamā ēkā un nama iedzīvotāji evakuēti, pavēstījis Vladimiras apgabala gubernators Aleksandrs Avdejevs.
Par uzlidojumu ziņo arī Ļeņingradas apgabala gubernators Aleksandrs Drozdenko, apgalvojot, ka virs reģiona notriekti seši bezpilota lidaparāti.