Ungārijas banka "Országos Takarék Pénztár" ("OTP Bank") ienāks Baltijas tirgū un iegādāsies "Luminor Bank", liecina paziņojums "Luminor Bank" interneta mājaslapā.
Paziņojumā teikts, ka par "Luminor Bank" iegādi "OTP Bank" ir parakstījusi līgumu ar ASV investīciju kompānijas "Blackstone" pārvaldīto privātā kapitāla fondu konsorciju un "DNB Bank".
Līdz ar šo darījumu "OTP Bank" paplašinās savu klātbūtni līdz 14 valstīm un palielinās kopējos aktīvus par vairāk nekā 10%, savukārt tās darbības īpatsvars eirozonā sasniegs 50%, teikts paziņojumā.
"OTP Bank" apņēmusies turpināt atbalstīt "Luminor Bank" izaugsmi, balstoties uz bankas "esošajām stiprajām pusēm, tirgus pozīciju un attiecībām ar klientiem". "OTP Group" plāno nostiprināt ilgtermiņa klātbūtni Baltijas reģionā un ar "Luminor Bank" starpniecību veicināt klientu finansiālo labklājību, pausts paziņojumā.
"Luminor Bank" iegāde neesot tikai ģeogrāfiska paplašināšanās, bet "stratēģiska ienākšana attīstītā un stabilā reģionā ar ievērojamu izaugsmes potenciālu". "OTP Bank" valdes priekšsēdētājs Pēters Čāņi norāda, ka viņa vadītās bankas mērķis ir vēl vairāk stiprināt "Luminor Bank" lomu Baltijas valstīs un veicināt reģiona finanšu sistēmas, kreditēšanas aktivitātes un finanšu inovāciju attīstību.
Savukārt "Luminor Bank" valdes priekšsēdētājs Vojcehs Sass apgalvo, ka abas bankas vieno skaidra apņemšanās strādāt klientu labā, radīt ilgtermiņa vērtību un finansēt vietējās ekonomikas izaugsmi. Viņš pauž, ka "OTP Bank" sastāvā "Luminor Bank" atbalstīs pieredzējusi starptautiska banku grupa ar spēcīgu klātbūtni Centrāleiropā un Austrumeiropā.
Darījuma summa paziņojumā netiek atklāta.
Darījuma pabeigšanai vēl ir nepieciešams saņemt regulatoru apstiprinājumu.
Kā liecina aģentūras LETA arhīvs, vēlmi iegādāties "Luminor Bank" Ungārijas "OTP Bank" bija izteikusi jau pirms dažiem gadiem. Tolaik izskanēja, ka banka darbojas ne tikai Ungārijā, bet arī Albānijā, Bulgārijā, Horvātijā, Krievijā, Melnkalnē, Moldovā, Serbijā, Slovēnijā, Ukrainā un Uzbekistānā.
Latvijas Banka 2024. gadā aģentūrai LETA skaidroja, ka "OTP Bank" izteikto "Luminor Bank" iegādes darījumu vērtēs Igaunijas uzraugs kopā ar Eiropas Centrālo banku (ECB). Tolaik Latvijas Bankā skaidroja, ka atļauja iegūt būtisku līdzdalību ietvertu arī Igaunijā reģistrētās "Luminor Bank" visaptverošu analīzi, kas nozīmē, ka jāvērtē potenciālā akcionāra ietekme uz "Luminor Bank" kopā ar visām, tostarp Latvijas un Lietuvas filiālēm, jo filiāles nav nošķirtas no "Luminor Bank" un ir Igaunijas "Luminor Bank" struktūrvienības.
Latvijas Bankā skaidroja, ka lēmumu pieņemšanas procesā tas tiek apstiprināts ECB Uzraudzības valdē, kur kā dalībnieks piedalās arī Latvijas Banka, un ir tiesīga ECB Uzraudzības valdes lēmumu pieņemšanas procesā sniegt savu viedokli. Latvijas Banka piedalās arī ECB kopējā "Luminor Bank" uzraudzības komandā, kuras ietvaros tiek izskatīti visi būtiskākie jautājumi, kas saistās ar bankas darbību un attīstību.
2024. gadā Latvijas Bankā skaidroja, ka Latvijas gadījumā ECB pārņēmusi trīs pēc aktīviem lielāko kredītiestāžu — "Swedbank", "SEB bankas" un bankas "Citadele" — uzraudzību, savukārt Igaunijā tādas bija četras — "Swedbank", "SEB Pank", "Luminor Bank" un "LHV Pank".
2024. gada maijā toreizējā Lietuvas Seima priekšsēdētāja Viktorija Čmilīte-Nilsena, ņemot vērā iecerēto "Luminor Bank" iegādes darījumu, aicināja būt īpaši piesardzīgiem attiecībā uz Ungārijas investīcijām. Viņa vērsa uzmanību, ka "Ungārijas nostāja gan attiecībā pret Ukrainu, gan [Krievijas diktatoru Vladimiru] Putinu ļoti atšķiras no Eiropas Savienībā pastāvošās vienprātības".
"Luminor Bank" mājaslapā norādīts, ka tā ir trešā lielākā finanšu pakalpojumu sniedzēja Baltijas reģionā, kas apkalpo privātpersonas, ģimenes un uzņēmumus. 2025. gadā banka strādāja ar 158 miljonu eiro peļņu un sasniedza 8,6% pašu kapitāla atdevi. 2025. gada beigās bankas pirmā līmeņa pamata kapitāla (CET1) rādītājs bija 20,2%, bet kopējais kapitāla pietiekamības rādītājs — 24,6%.
Latvijā strādā "Luminor Bank" filiāle. Pēc aktīvu apmēra "Luminor Bank" filiāle Latvijā ir ceturtā lielākā banka Latvijā. Banku kontrolē ASV investīciju kompānija "Blackstone".
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