Ogres mērs Valsts kontroles revīzijā atklātos pārkāpumus sauc par nebūtiskiem

Pašvaldība nenodrošina pietiekamu debitoru parādu uzraudzību un atgūšanu — parādus savlaicīgi nekontrolē un nepiedzen, pārmet revidenti. Lai gan kopējais parādu apmērs no 2022. līdz 2025. gadam samazinājies par 230 000 eiro, bezcerīgie parādi joprojām pārsniedz 1 miljonu eiro.
Pašvaldība piešķīra 24 000 eiro motorkuģa "Līgo" izcelšanai, šo maksājumu nepamatoti klasificējot kā sociālo pabalstu, un nav veikusi darbības, lai no īpašnieka atgūtu 22 000 eiro faktiski izlietoto līdzekļu.
Sociālā uzņēmuma "Ogres zelta liepa" mērķis ir sabiedriski nozīmīgs, taču pašvaldības vismaz 133 000 eiro finanšu līdzekļu izlietojums uzņēmuma darbības nodrošināšanai nav bijis ekonomisks. Iemesls nav sociālā uzņēmuma statuss, bet konstatētās problēmas pārvaldībā un finanšu disciplīnā, tostarp 10 000 eiro nodokļu parāds un neatbilstoša finansējuma izmantošana. Proti, no piešķirtajiem 40 000 eiro digitālajiem risinājumiem un aprīkojumam būtiska daļa izmantota ikdienas izdevumu segšanai.
Valsts kontroles padomes loceklis Erdmanis akcentē, ka atbildīga pārvaldība nozīmē, ka pienākumi un lēmumu pieņemšanas kompetence ir skaidri noteikta visā procesa gaitā. Pašvaldības institūcijām un amatpersonām jāzina, kas sagatavo un pamato izvēli, kas pieņem lēmumu, kas nodrošina tā izpildi, kas uzrauga finanšu līdzekļu un mantas izmantošanu un kas izvērtē sasniegto.
"Šāda skaidrība ir vajadzīga gan pašā pašvaldībā, gan sabiedrībai, lai lēmumu pieņemšanas un īstenošanas gaita būtu pārskatāma. Šie pārvaldības aspekti ir jāpilnveido Ogres novada pašvaldībā,"
norāda Erdmanis.
Ogres novada pašvaldībai sniegti trīs ieteikumi. To ieviešana līdz 2031. gadam ļaus būtiski stiprināt pārvaldības kvalitāti un caurskatāmību. Pašvaldība skaidrāk plānos un uzraudzīs Attīstības programmu, pilnveidos pašvaldības aģentūru un pakalpojumu organizēšanu, uzlabos iepirkumu kontroli, kā arī nodrošinās vienlīdzīgu un pamatotu atlīdzību izmaksu pašvaldības iestādēs.
Savukārt Ogres novada pašvaldība vēl pirms revīzijas publiskošanas izplatīja paziņojumu, kurā apgalvoja, ka Valsts kontrole, izvērtējot Ogres novada pašvaldības iepriekš iesniegtos iebildumus par revīzijas ziņojuma projektu, pašvaldības argumentus vairākos jautājumos esot atzinusi par pamatotiem un precizējusi sākotnējos revīzijas secinājumus.
Tomēr Ogres novada pašvaldība konstatējusi, ka ne visi Valsts kontroles lēmumā par pamatotiem atzītie Ogres novada pašvaldības argumenti pilnā apjomā ir atspoguļoti revīzijas gala ziņojumā, tādēļ pašvaldība aicina Valsts kontroli sniegt skaidrojumu par konstatētajām atšķirībām.
Pašvaldības ieskatā vienas no būtiskākajām domstarpībām starp pašvaldību un Valsts kontroli saistās ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem.
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Krauja (NA) apgalvo, ka saskaņā ar Valsts kontroles viedokli, ūdenssaimniecības tarifiem Ogres novadā būtu pilnā apjomā jāietver arī Eiropas Savienības fondu finansētās ūdenssaimniecības infrastruktūras amortizācijas izmaksas. Savukārt Ogres novada pašvaldība uzskata, ka šāda pieeja radītu būtisku ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu cenu pieaugumu visiem Ogres novada iedzīvotājiem, lai gan pakalpojumu sniedzēju faktiskā finanšu situācija ļauj nodrošināt kvalitatīvus un nepārtrauktus pakalpojumus arī bez sadārdzinājuma.
Ogres novada pašvaldība pozitīvi vērtējot Valsts kontroles sniegtos ieteikumus dokumentēšanas, debitoru uzraudzības, iekšējās kontroles un citu pārvaldības procesu pilnveidošanai, un darbs pie šo ieteikumu ieviešanas esot sākts.
Krauja sola turpmāk konsekventi ievērot labas pārvaldības principus, vienlaikus aizstāvot Ogres novada iedzīvotāju intereses. Pašvaldības mērs apgalvo, ka Ogres novada pašvaldībai esot svarīgi, lai domes pieņemtie lēmumi ir gan finansiāli atbildīgi, gan sociāli taisnīgi. Pašvaldības ieskatā līdzsvars starp atbildīgu publisko finanšu pārvaldību un rūpēm par iedzīvotāju labklājību ir ilgtspējīgas pašvaldības attīstības pamats.
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