Talsu novadā aizvadītajā naktī no applūdušas teritorijas izglābts cilvēks un suns, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Talsu novadā tika saņemti divi izsaukumi, kuros no applūdušām teritorijām tika lūgts palīdzēt evakuēt cilvēkus. Vispirms īsi pēc pusnakts tika saņemta informācija no Talsu novada pašvaldības policijas, ka Ķūļciema pagastā no applūdušas teritorijas nepieciešams evakuēt iedzīvotājus, tomēr kad ieradās glābēji, cilvēki no evakuācijas atteicās.
Aptuveni stundu vēlāk tika saņemts vēl viens izsaukums uz Ķūļciema pagastu, kur bija applūdusi dzīvojamās mājas teritorija un piebraucamais ceļš. Ugunsdzēsēji ar glābšanas dēļa palīdzību izglāba cilvēku un suni, kurus nogādāja pie pašvaldības policijas pārstāvjiem.
Glābēji apsekoja arī blakus esošās mājas, bet tur VUGD palīdzība evakuēties nebija nepieciešama.
Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 48 izsaukumus — septiņus uz ugunsgrēku dzēšanu, 27 uz glābšanas darbiem, bet vēl 14 izsaukumi bija maldinājumi.
Pirmdien Talsu novadā nokrišņu daudzums sasniedza vairāk nekā 74 milimetrus, vien par četriem milimetriem atpaliekot no mēneša normas.
Intensīvo lietavu rezultātā tika pārrauts Dursupes dzirnavezera aizsprosts, applūda apkārtējā teritorija un tika izskaloti vairāki ceļu posmi, tajā skaitā reģionālais ceļš Jūrmala-Talsi. Applūda arī sabiedriskās ēkas Talsos un Pastendē.
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