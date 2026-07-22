Ukrainas dronu uzbrukumā naktī uz trešdienu Krievijas Krasnodaras un Stavropoles novados aizdegušies Krievijas lielākās tīmekļa tirdzniecības vietnes "Wildberries" loģistikas centri, vēsta neatkarīgais tīmekļa izdevums "Astra", ukraiņu "Telegram" kanāls "Exilenova+" un vietējās varasiestādes.
Tiek ziņots, ka dronu triecienu rezultātā Krasnodaras piepilsētā izcēlies plašs ugunsgrēks. Vietējo iedzīvotāju publicētajos attēlos redzami vairāki ugunsgrēka perēkļi. Aculiecinieki ziņoja, ka dzirdējuši 20 līdz 30 sprādzienus. Domājams, ka Krasnodarā aizdedzies viens no lielākajiem "Wildberries" loģistikas centriem Krievijā.
Aizdegusies arī plaša "Wildberries" noliktava Ņevinnomiskā, Stavropoles novadā.
Sprādzieni nogranduši arī Armavirā, kur droni, domājams, uzbrukuši naftas bāzei.
18. jūlijā dronu triecienu rezultātā aizdegās "Wildberries" noliktava Kotovskā, Tambovas apgabalā.
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