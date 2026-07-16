Septembrī plānots nosaukt reālu dzelzceļa projekta "Rail Baltica" izmaksu summu, sacīja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis (JV).
Viņš norādīja, ka nevēlas spekulēt par projekta izmaksām, jo tās ir "mainījušās, ja ne pa dienām, tad nedēļām".
Kozlovskis norādīja, ka Satiksmes ministrija (SM) paļaujas uz piesaistītajiem konsultantiem, kuriem viens no uzdevumiem ir pārvaldības modeļa izstrāde.
Ministrs atzina, ka pēc iepirkumu realizācijas iepriekš uzņemtās saistības un vīzijas par to, kā projekts izskatīsies, nesakrīt ar reālo situāciju. Tādējādi esot ļoti izaicinoši saprast, kā esošo situāciju ar jau uzņemtajām saistībām amortizēt jeb panākt kādu lietu pārskatīšanu no tehniskā viedokļa jau notiekošajos darbos.
Komentējot projekta termiņus, Kozlovskis sacīja, ka patlaban pēc tikšanās ar kolēģiem kopējā nostāja ir, ka projektā jāvirzās uz priekšu.
"Es neredzu iespējas šo projektu finansēt no budžeta, tādēļ ir jāpaliek pie Eiropas finansējuma. Tas tiek komunicēts ar Eiropas Komisiju (EK). Ja mēs septembrī zinām, cik tas maksās, tad pretī ir Eiropas finansējums. Tie ir tempi, kādos varam iet uz priekšu," uzsvēra Kozlovskis.
Ministrs arī piekrita premjera Andra Kulberga (AS) teiktajam, ka ir jāskatās iespējas izmantot jau esošos dzelzceļa savienojumus, lai mazinātu izmaksas, jo tikšana līdz brīdim, kad var likt jaunas sliedes, ir dārgākais posms projektā.
"Skatoties uz priekšu, skaidrs, ka finansējums, kāds projektam ir piešķirts, nav ne tuvu tam, kādam būtu jābūt. Arī nākamajā ES fondu plānošanas periodā nebūs vienkārši iegūt finansējumu, jo valstīm vajadzību ir daudz. Bet atteikties, pateikt, ka mēs to vairs neīstenojam, nevaram.
Skaidrs, ka šo projektu nevaram finansēt no budžeta, savukārt Eiropas finansējums nebūs pieejams visam, ko gribam izdarīt,"
rezumēja Kozlovskis.
Atbilstoši pēdējam izvērtējumam "Rail Baltica" pirmās kārtas izmaksas Baltijā varētu sasniegt 14,3 miljardus eiro, no tiem Latvijā — 5,5 miljardus eiro, tomēr atbilstoši indeksācijai šī summa varētu sasniegt sešus miljardus eiro. Savukārt kopējās projekta izmaksas atbilstoši izmaksu un ieguvumu analīzei Baltijā var sasniegt 23,8 miljardus eiro.
Iepriekšējā izmaksu un ieguvumu analīzē 2017. gadā tika lēsts, ka projekts kopumā izmaksās 5,8 miljardus eiro.
"Rail Baltica" projekts paredz izveidot Eiropas standarta sliežu platuma dzelzceļa līniju no Tallinas līdz Lietuvas un Polijas robežai, lai tālāk ar dzelzceļu Baltijas valstis būtu iespējams savienot ar citām Eiropas valstīm.
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