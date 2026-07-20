Aukstā viļņa industriālās mūzikas apvienība "Nakts arāji" izdod debijas albumu "Svētki ir galā", publicē dziesmas "Mēs neesam cilvēki" video.
Grupas debijas albumā "Svētki ir galā" iekļautas 13 kompozīcijas, tostarp vairāki iepriekš publiskoti singli: "Digitālā dzīve", "Zīdītāji", "Svētki ir galā", "Sekss nav mērķis" un "Vīrietis gados", kas tika prezentēts 2025. gada "Zelta mikrofons" ceremonijā. Albums šobrīd pieejams visās mūzikas straumēšanas vietnēs.
"Mūsu dziesmas var šķist kā poētiski plakāti masu demonstrācijās, bet to lakoniskajos saukļos transformēti ļoti personiski iespaidi par mūsu laikos individuāli un kolektīvi notiekošo. Tā ir pieredze, kas laužas uz āru un nav vairs slēpjama," grupas jauno albumu "Svētki ir galā" komentē "Nakts arāji".
Projektā satiekas Latvijas roka veterāni un skarbi trāpīga dzejas pasaule, radot spēcīgu, tumšas enerģijas caurstrāvojumu. "Nakts arāji" nerada fonu — viņi rada stāstus — reizēm smagnējus un dobjus kā zeme, reizēm dzenošus un nemiera pilnus. "Nakts arāju" mūzikā jaušami aukstā viļņa un industriālās mūzikas elementi, taču tai nav noteiktu rāmju vai žanru žņaugu. Tas ir skanējums, kas nebaidās no dūmakainas atmosfēras un nobriedušas vīrišķības.
Līdz ar jauno albumu apvienība publicē arī kompozīcijas "Mēs neesam cilvēki" video, ko veidojusi Laura Rožkalne-Ozola.
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