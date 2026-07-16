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#budžets #degviela #ministri #ministrijas #nauda #uzņēmēji

Reģionālajos pārvadājumos varētu celt biļešu cenas un ieviest līdzmaksājumu atvieglojumu saņēmējiem

LETA / Latvijas Mediji
2026. gada 16. jūlijs, 13:56
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2026. gada 16. jūlijs, 13:56
"Nordeka" autobuss.
"Nordeka" autobuss.
Foto: Dainis Bušmanis / Latvijas Mediji

Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis (JV) neizslēdz iespēju, ka budžeta trūkuma dēļ reģionālajos pārvadājumos varētu celt biļešu cenas un ieviest līdzmaksājumu braukšanas maksas atvieglojumu saņēmējiem, sacīja ministrs.

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Viņš atzina, ka mērķis ir saglabāt reģionālo sabiedriskā transporta maršrutu tīklu, tomēr realitātē dažādu ģeopolitisku notikumu dēļ izmaksas aug, un to visu varētu nebūt iespējams nosegt. "Tad ir jautājums, ko mums darīt. Tas ir tas lielākais izaicinājums," sacīja Kozlovskis.

Ministrs pauda, ka Latvijā ir izteikti plašs atvieglojumu loks, kā arī Ministru kabinets tikko ir paplašinājis "Goda ģimeņu" saņēmēju loku.

Pēc viņa teiktā, tas rada aptuveni nepilna miljona eiro papildu finansējuma nepieciešamību. "Avots finansējumam nav noteikts, un to atrast nozarē nevarēsim. Finansējumu neviens nav gatavs palielināt, tādēļ, visticamāk, būs jāskatās uz daļēja līdzmaksājuma iekļaušanu," piebilda Kozlovskis.

Viņš skaidroja, ka ir daudz un dažādas pasažieru kategorijas, kuras nemaksā nemaz. "Ja tā vienkāršoti runā, ja biļete maksā divus eiro, tad līdzfinansējums no personas būtu 20 centi," skaidroja ministrs.

Jautāts, vai nākamgad plānots celt arī reģionālā sabiedriskā transporta biļešu cenas, viņš atzina, ka "negrib populistiski, neskatoties uz vēlēšanu ciklu, kaut ko sasolīt, ka viss ir un būs".

"Mēs runājam par ekonomiku un satiksmes nozari, kas balstās uz pašu ieņēmumiem un valsts dotācijām, kurās piešķir summu "x". Ja šī summa "x" nepalielinās, tad ir jāskatās uz iekšējiem risinājumiem. Ja politiski tiek pieņemts lēmums palielināt izdevumu bāzi, tad tas ir jāplāno vidējā termiņā. Tas nav vienreizējs pasākums," uzsvēra Kozlovskis.

Viņš atzina, ka patlaban nozarei ir vajadzīgs skaidrs modelis, pretējā gadījumā katru gadu tiks palielināts dotāciju apmērs un segts iztrūkums, kas nav ilgtermiņa plāns. "Ja nerunājam tikai par reģionālajiem pārvadājumiem, bet skatāmies plašāk uz valsts finansējumu, tad vidējā termiņā neredzu tādu izrāvienu, ka varam ekonomiski strauji izaugt un segt visu," rezumēja Kozlovskis.

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Autotransporta direkcijas (ATD) valdes priekšsēdētājs Jānis Lapiņš skaidroja, ka maršruta tīkla izmaksas veidojas no līguma summām, ko piedāvā pārvadātāji, un nobrauktajiem kilometriem. "Vienlaikus ir zināma valsts budžeta dotācija, biļešu ieņēmumi un valsts finansētie braukšanas maksas atvieglojumi. Saskaitot šos elementus kopā, ir tikai daži instrumenti, ar ko ir iespējams ekonomēt vai iegūt papildu ieņēmumus," sacīja Lapiņš.

Viņš teica, ka papildu ieņēmumus var iegūt ar biļešu cenu pieaugumu vai lūdzot braukšanas maksas atvieglojumu saņēmējiem līdzmaksājumu, kā arī ir iespējams mazināt kilometru apmēru, bet vienīgais, ko nevar izmainīt, ir līguma summa, jo atbilstoši indeksācijai tās tikai pieaugs.

"Ja redzam, ka nepietiek valsts finansējuma no budžeta, tad ir jāprasa vai nu lielāka samaksa par biļetēm, jo biļešu ieņēmumi sedz aptuveni 35% no izdevumiem, vai braukšanas maksas atvieglojumu saņēmējiem jāpiemaksā, piemēram, 10% no biļešu cenas," piebilda Lapiņš.

Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents Ivo Ošenieks iepriekš uzsvēra, ka asociācija augustā sagaida konkrētus risinājumus saistībā ar ilgtermiņa līgumu indeksāciju, kas jāveic reizi gadā, nevis reizi četros gados, jo tas risinātu divus jautājumus — degvielas cenu izmaiņas, kā arī darba atalgojumu.

Tāpat, pēc viņa teiktā, ir jāatrisina Tuvo Austrumu konflikta dēļ izraisītais degvielas cenu kāpums, jo tas ir "iesitis robu" pārvadātāju naudas plūsmā un zaudējumos. Ošenieks norādīja, ka jūlijā Satiksmes ministrijai (SM) ir jārod risinājumi, kā arī finansējuma avoti.

ATD iepriekš sacīja, ka direkcija ir atradusi risinājumu ar reģionālā sabiedriskā transporta pārvadātājiem noslēgto ilgtermiņa līgumu cenu indeksācijai reizi gadā. ATD uzskata, ka pāreja uz biežāku indeksāciju ir efektīvākais veids, kā saglabāt pārvadātāju iepirkumā piedāvāto biznesa loģiku un godīgas konkurences rezultātus.

Vienlaikus ar indeksācijas biežuma maiņu tiks risinātas pieaugošās degvielas izmaksas un arī autovadītāju atalgojuma pieaugums.

Atbilstoši ATD veiktajiem aprēķiniem līgumu grozījumu gadījumā 2026. gadā ir nepieciešami finanšu līdzekļi 10 348 907 eiro apmērā. ATD ir informējusi SM par grozījumu īstenošanai nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem, kā arī ir iesniegusi ministrijā priekšlikumus finansējuma rašanai.

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#budžets #degviela #ministri #ministrijas #nauda #uzņēmēji
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