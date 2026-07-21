Vācijā aizvadītajā nedēļā izcēlās skandāls saistībā kristīgo demokrātu (CDU) politiķa Jensa Špāna paziņojumu, ka, izmantojot surogātmātes pakalpojumus, viņš un viņa dzīvesbiedrs kļuvuši par vecākiem.
Špāns un viņa pārstāvētais konservatīvo (CDU/CSU) bloks ir iestājies pret šādu praksi, turklāt Vācijā tā ir aizliegta. Dēlu Špānam un viņa vīram Danielam Funkem, ar kuru CDU politiķis ir precējies kopš 2017. gada, dzemdēja sieviete ASV, kur šāda prakse ir atļauta. Skandāla rezultātā Špāns zaudēja CDU/CSU Bundestāga frakcijas vadītāja amatu, un nav zināms, kā turpmāk attīstīsies savulaik perspektīvā konservatīvā politiķa karjera.
Politiķis un privātpersona
Špāna paziņojums par surogātmātes pakalpojumu izmantošanu pagājušajā nedēļā izpelnījās kritiku gan viņa partijas biedru vidū, gan arī opozīcijā. "Ir absolūti nepieņemami" Špāna apgalvojumi, ka viņš kā "privātpersona var rīkoties pilnīgi atšķirīgi" no partijas paustās politikas, intervijā izdevumam "Bild" norādīja CDU vadītājs Mēklenburgā-Priekšpomerānijā Daniels Pēterss. "Nav pareizi, ka politiķi izmanto savu ietekmi un naudu, lai apietu aizliegumu," žurnālam "Focus" izteicās CDU senioru organizācijas vadītājs Hūberts Hīpe. Uz Špāna rīcības neatbilstību sludinātajam norādījis arī zaļo politiķis Janošs Dāmens. Ikvienam, kurš iestājas par noteiktiem ierobežojumiem, "vajadzētu izskaidrot, kāpēc tie acīmredzami neattiecas uz viņu personīgi", pauda opozīcijas pārstāvis. Pakļaujoties spiedienam, Špāns sestdien paziņoja par atkāpšanos no konservatīvo frakcijas vadītāja amata. Vācijas mediji vēstījuši, ka viņu to darīt aicinājis arī kanclers Frīdrihs Mercs. "Pēdējās dienās esmu atskārtis, ka mana personīgā laime, izveidojot ģimeni ar manu vīru un kļūstot par tēvu, nav savienojama ar manu politisko amatu," vēstulē kolēģiem rakstīja Špāns. Vēl februārī CDU kongresā Štutgartē, kur klāt bija arī frakcijas līderis, kristīgie demokrāti atkārtoti apliecināja, ka iestājas pret surogācijas ieviešanu Vācijā. Partija šādu lēmumu pieņēmusi, "ņemot vērā surogācijas ētiskos, tiesiskos un praktiskos apsvērumus" un lai novērstu "izmantošanas un veselības riskus". Kongresa laikā surogātmāte jau gaidīja bērnu no Špāna vīra.
Noraida "nomāto dzemdi"
Špāns šādas prakses legalizēšanu neatbalstīja arī laikā, kad no 2018. līdz 2021. gadam bija Vācijas veselības ministrs. 2020. gadā liberālā Brīvo demokrātu partija (FDP) ierosināja debates par surogātmāšu izmantošanas legalizāciju. Špāns jau tolaik pret to bija noskaņots noraidoši. Līdzās citiem kristīgo demokrātu argumentiem viņš minēja to, ka surogātmātes dzemdētam bērnam var rasties sarežģījumi viņa "identitātes" apziņā.
2015. gadā Špāns intervijā žurnālam "GQ" izteicās, ka viņam kā gejam un kristietim ir ļoti grūti samierināties ar "nomātās dzemdes" ideju.
Nekādas tiesiskas problēmas gan politiķi tagad negaida. Vācijā par šādu praksi pie atbildības likuma priekšā tiek saukti tikai ārsti un starpnieki. Vācijā arī nav aizliegts audzināt bērnu, kuru ārzemēs iepriekš ieplānotiem vecākiem ir dzemdējusi surogātmāte, norāda raidorganizācija "Deutsche Welle". Konservatīvo blokam toties tagad būs jāmeklē jauns frakcijas vadītājs, bet par četrdesmit sešus gadus vecā Špāna turpmāko karjeru skaidrības nav. Iepriekš viņam ir izdevies pārdzīvot nepatīkamus skandālus, atgādina "Deutsche Welle". Covid-19 pandēmijas laikā viņš veselības ministra amatā bija atbildīgs par sejas aizsargmasku iepirkumu, kas tika veikts par paaugstinātu cenu.
Mercs pieļauj pārmaiņas
Skandāls izcēlies brīdī, kad Merca valdība Vācijā piedzīvo grūtus laikus. Valsts ekonomikā vērojama stagnācija, bet kanclera popularitāte ir ievērojami nokritusies. Septembra sākumā Saksijā-Anhaltē notiks vietējās vēlēšanās, un šajā austrumu federālajā zemē aptaujas labus rezultātus sola labēji populistiskajai partijai "Alternatīva Vācijai". Mercs, kurš Špāna lēmumu atkāpties nosaucis par "pareizu" un "nenovēršamu", izteicies, ka šā skandāla ietekmē valdībā, kurā pārstāvēti konservatīvie un sociāldemokrāti, varētu notikt pārmaiņas. "Tā varētu būt iespēja vēlreiz apsvērt federālās valdības sastāvu," Mercs pavēstīja sabiedriskajai raidorganizācijai ZDF. Izskanējis arī viedoklis, ka valdības vadītājs patiesībā jūtas atvieglots, ka Špāns ir nogājis no politiskās skatuves, vēsta raidorganizācija BBC. Špāns "nav slēpis savas ambīcijas kļūt par kancleru", tāpēc Mercs varētu gados jaunāko partijas biedru uzlūkot kā spēcīgu sāncensi, laikrakstā "Taz" pauda žurnāliste Eva Fišere. Jāpiebilst, ka surogācija ir aizliegta arī daudzās citās Eiropas valstīs, tostarp Francijā, Spānijā un Itālijā. Šāda prakse netiek paredzēta arī Latvijā. Eiropā tomēr pēdējā laikā šajā jautājumā pieņemti nozīmīgi lēmumi. Francijas augstākā tiesa šomēnes nolēma, ka surogātmātēm ārzemēs dzimuši bērni Francijā oficiāli jāatzīst par viņu ieplānoto vecāku bērniem. Savukārt Itālijas parlaments 2024. gadā nolēma, ka šāda prakse nav pieļaujama arī ārpus valsts robežām, tostarp valstīs, kur surogācija ir atļauta. Itālijā surogācijas aizliegums bija spēkā jau kopš 2004. gada, bet Džordžas Meloni valdība padarījusi likumu vēl stingrāku, liedzot personām un pāriem, kuri citādā veidā bērnus nevar radīt, iegūt tos surogācijas ceļā.
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