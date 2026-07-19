Latvijas basketbola izlases kapteinis Rihards Lomažs sarunā ar portālu 1188.lv atklāj, ko viņam nozīmē pārstāvēt Latviju starptautiskajā arēnā, un neslēpj – iespēja vilkt mugurā valstsvienības kreklu viņam ir īpašs pagodinājums.
Lai gan klubu sezona šogad ievilkās ilgāk un atpūtai gandrīz neatlika laika, basketbolists uzsver, ka par spēlēšanu izlasē viņam nekad nav šaubu.
“Sezona diezgan ievilkās, un uzreiz sākās Latvijas izlase, tāpēc īsti nebija laika atpūsties,” stāsta Lomažs. Tomēr viņš piebilst, ka nogurumu atsver sasniegtais – komandai izdevās izcīnīt sezonas sākumā izvirzīto mērķi.
Runājot par valstsvienību, Lomažs ir kategorisks: “Ir gods pārstāvēt valsti. Nav svarīgi, vai tā ir diena pēc sezonas vai sezonas laikā – es vienmēr būšu klāt, kad būšu vajadzīgs.”
Lomažs atklāj arī to, kā uztver Latvijas izlases kapteiņa pienākumus. Lai gan šis statuss nozīmē lielāku atbildību gan laukumā, gan ģērbtuvē, viņš uzsver, ka par kapteini nav centies kļūt apzināti.
“Tas ir pagodinājums. Es uz to negāju, tas vienkārši notika dabiski,” atzīst Latvijas izlases līderis.
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