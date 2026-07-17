Vai nevalstiskās organizācijas gaida masveida satricinājums? Ministru prezidents Andris Kulbergs uzdevis veikt analīzi par valsts piešķirto naudu šīm institūcijām, norādot, ka nevar turpināties pašreizējā situācija, kas atsevišķos gadījumos būtu traktējama arī kā naudas izšķēršana, vēsta 360TV Ziņas.
Premjers norāda, ka nevalstiskajām organizācijām jābūt patiesi neatkarīgām, nevis lielā mērā finansētām no valsts līdzekļiem. Viņaprāt, organizācijām, kas sevi dēvē par nevalstiskām, lielāks atbalsts būtu jāsaņem no ziedotājiem, nevis valsts budžeta. Tādēļ valdība izvērtēs līdzšinējo finansējuma piešķiršanas kārtību.
Tikmēr iekšlietu ministrs Jānis Dombrava jau pārtraucis iepriekš noslēgtos sadarbības memorandus ar biedrībām "Gribu palīdzēt bēgļiem" un "Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls". Ministrs norāda, ka atsevišķi projekti rada nopietnus jautājumus par valsts līdzekļu izlietojumu. "Redzam problēmu saistībā ar ļoti aizdomīgām aktivitātēm, kur, iespējams, tiesībsargājošajām iestādēm jāiesaistās attiecībā uz atsevišķiem projektiem," saka Dombrava.
Savukārt bijušais Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis kritizējis lēmumu pārtraukt sadarbību ar biedrību "Gribu palīdzēt bēgļiem". Viņš uzskata, ka tieši šī organizācija sniedza būtisku atbalstu Ukrainas bēgļu uzņemšanā pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā un ka sadarbības pārtraukšana ir tuvredzīgs solis.
Tieslietu ministrs Edvards Smiltēns uzsver, ka valdības mērķis nav vājināt nevalstisko sektoru, bet gan nodrošināt caurskatāmu valsts finansējuma izlietojumu. "Pilnīgi noteikti starp viņām ir organizācijas, kas dara ļoti svētīgu darbu, un pilnīgi noteikti ir organizācijas, kas imitē darbu," norāda ministrs.
Latvijas Pilsoniskā alianse brīdina, ka valsts finansējuma samazināšana visam nevalstiskajam sektoram varētu negatīvi ietekmēt daudzus sabiedrībai nozīmīgus pakalpojumus. Organizācijas sniedz sociālo palīdzību, nodrošina pārtikas pakas maznodrošinātajiem, īsteno veselības aprūpes un citus projektus, kas papildina valsts sniegtos pakalpojumus.
Līdzīgu viedokli pauž arī Sabiedrības integrācijas fonds, uzsverot, ka finansējums NVO ir būtisks, lai palīdzētu sabiedrības grupām, kuras valsts viena pati nespēj pilnvērtīgi sasniegt.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu