Ķīna kopš 2024. gada novembra aizturējusi ASV pilsoni, seismologu Julinu Čenu, kurš specializējies pazemes kodolizmēģinājumu noteikšanā, apsūdzot viņu spiegošanā. Par lietu publiski paziņojusi zinātnieka ģimene un vairākas organizācijas, kas iestājas par ārvalstīs aizturēto ASV pilsoņu tiesībām, vēsta ārvalstu mediji.
54 gadus vecais Čens, kurš dzimis Ķīnā, bet par ASV pilsoni kļuva 2011. gadā, tika aizturēts 2024. gada 5. novembrī Pekinas lidostā, gatavojoties atgriezties Bostonā pēc ģimenes apmeklējuma un lekciju lasīšanas divās Ķīnas universitātēs. ASV valdība šā gada martā viņu oficiāli atzina par nepamatoti aizturētu personu.
Čena zinātniskais darbs saistīts ar seismoloģisko datu izmantošanu pazemes kodolizmēģinājumu noteikšanā un uzraudzībā. Viņš pētījis arī Ziemeļkorejas kodolizmēģinājumus, bet viņa pētījumus finansējušas ASV Valsts departaments un ASV Gaisa spēku Pētniecības laboratorija. Vienlaikus viņš sadarbojies ar Ķīnas zinātniekiem, izmantojot publiski pieejamus datus.
Zinātnieka sieva Jufana Žuna norādījusi, ka viņas vīrs nekad nav strādājis ar slepenu informāciju un apsūdzības spiegošanā neatbilst viņa profesionālajai darbībai. Viņa arī paudusi bažas par vīra veselības stāvokli, jo viņam ir diabēts, paaugstināts asinsspiediens un paaugstināts holesterīna līmenis. Pēc sievas teiktā,
aizturēšanas laikā Čens vairāk nekā 100 reižu pratināts par savu darbu saistībā ar Ziemeļkorejas kodolizmēģinājumu izpēti.
Organizācija "Global Reach", kas palīdz Čena ģimenei, pieļauj, ka aizturēšana varētu būt saistīta ar ASV iepriekš paustajiem apgalvojumiem par iespējamiem Ķīnas pazemes kodolizmēģinājumiem, ko Pekina noliedz. Organizācijas ieskatā Ķīnas varasiestādes varētu būt ieinteresētas iegūt plašāku informāciju par ASV izmantotajām kodolizmēģinājumu noteikšanas metodēm, tomēr publiski pierādījumi šādam pieņēmumam nav sniegti.
Saskaņā ar ģimenes sniegto informāciju ASV prezidents Donalds Tramps maijā vizītes laikā Pekinā lūdzis Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu panākt Čena atbrīvošanu, taču līdz šim būtiska virzība lietā nav notikusi.
Čenam apsūdzība spiegošanā tika izvirzīta 2025. gada maijā, taču tiesas process vēl nav sācies. Ķīnas Ārlietu ministrija noliegusi, ka Čens būtu aizturēts nepamatoti, uzsverot, ka valsts tiesu iestādes lietas izskata atbilstoši likumam. Tikmēr ASV Valsts departaments apliecinājis, ka vairākkārt aicinājis Pekinu zinātnieku nekavējoties atbrīvot.
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