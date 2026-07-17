Mazzalves pagastā Aizkraukles novadā vietējo iedzīvotāju uzmanību piesaistījis video, kurā redzams, kā "Kia Sorento" vadītājs mēģina pārbraukt gājēju tiltam pār Dienvidsusējas upi, vēsta raidījums "Degpunktā".
Vietējie iedzīvotāji stāsta, ka notikušajā bijuši iesaistīti bezceļu brauciena dalībnieki, kuri šajā apkārtnē pārvietojušies jau iepriekšējā dienā. Viņi vairākas reizes braukājuši turp un atpakaļ, bet vēlāk viens no spēkratiem uz tilta ielūzis. Iedzīvotāji norāda, ka tilts nekad nav bijis paredzēts automašīnām un tas domāts tikai gājējiem.
Lai gan šajā vietā nav uzstādītas aizlieguma zīmes, pastaigājot pa tiltu, ir labi redzams, ka tā konstrukcija ir veca un dēļi nav piemēroti transportlīdzekļu svaram. Tilts paredzēts vien gājējiem un velobraucējiem.
Video ar automašīnu uz tilta publicējis arī Aizkraukles novada domes deputāts Aivars Miezītis. Kopā ar vietējiem iedzīvotājiem viņš noskaidrojis, ka apkārtnē noticis pasākums, kurā piedalījušies bezceļu braucēji no Polijas.
Deputāts norāda, ka šī braucēju grupa šajā apkārtnē nav viesojusies pirmo reizi. Pēc viņa rīcībā esošās informācijas vairākas automašīnas orientēšanās rallija laikā pārvietojušās pa Igauniju un Latviju un iepriekš jau bijušas šajā reģionā. Viņš arī skaidro, ka zeme abās tilta pusēs pieder privātīpašniekiem, savukārt pats tilts saglabājies no kolhozu laikiem un faktiski nevienam nepieder. Gadu gaitā to savām vajadzībām remontējuši un uzturējuši vietējie iedzīvotāji.
Šāda attieksme nav pieņemama vietējam zemniekam, kurš ikdienā rūpējas par tilta uzturēšanu. Viņam līdzās upei pieder zemesgabals, un viņš regulāri iegulda darbu, lai tilts būtu izmantojams.
Tilta uzturētājs pauž neizpratni par pasākuma organizētāju rīcību. Viņš uzskata, ka cilvēkiem ir tiesības izklaidēties, taču tas nedrīkst notikt uz citu īpašuma rēķina un bez jebkādas saskaņošanas. Viņu izbrīna arī tas, ka autovadītāji nav sapratuši, ka gājēju tilts nav paredzēts automašīnām un nespēj izturēt šādu slodzi.
Tilta uzturētājs skaidro, ka viņš šo būvi kopj tādēļ, lai vietējiem cilvēkiem būtu iespēja ērtāk nokļūt līdz asfaltētajam ceļam. Ja tilta nebūtu, viņam pašam, lai piekļūtu fermai, nāktos mērot aptuveni vienpadsmit kilometru garu apkārtceļu. Tilts ir nozīmīgs arī citiem apkārtnes iedzīvotājiem, jo ļauj ērtāk nokļūt līdz autobusa pieturai, neizmantojot zemes ceļu. Viņš atzīst, ka pats tiltu salabot spēs, tomēr viņu sarūgtina braucēju attieksme pret vietējiem cilvēkiem un viņu īpašumu. Pēc viņa domām, organizatori un dalībnieki nav izrādījuši nekādu cieņu pret apkārtnes iedzīvotājiem un rīkojušies bezatbildīgi.
Lai līdzīgas situācijas nākotnē neatkārtotos, tilta uzturētājs plāno abās tilta pusēs izvietot lielus un smagus šķēršļus, kas neļautu pār to pārvietoties automašīnām, vienlaikus saglabājot iespēju to izmantot gājējiem un velobraucējiem.
Plašāk skatieties raidījumā "Degpunktā".
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