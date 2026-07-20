Plānots grozīt Nevalstisko organizāciju (NVO) un Ministru kabineta (MK) sadarbības memoranda īstenošanas padomes (Memoranda padome) nolikumu, no tā izslēdzot punktus par atlīdzības maksāšanu padomes locekļiem no NVO, liecina Valsts kancelejas sagatavotais noteikumu grozījumu projekts, kas pieejams tiesību aktu projektu portālā.
Rīkojuma projekta anotācijā teikts, ka Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) 16. jūlija rezolūcijā uzdevis Valsts kancelejai līdz 28. jūlijam sagatavot un iesniegt skatīšanai valdībā grozījumus minētajā nolikumā, svītrojot normatīvajā aktā noteiktās normas, kas paredz minētās padomes locekļiem izmaksāt atlīdzību par dalību sēdēs un darba grupās.
Noteikumu projekta mērķis ir nodrošināt valsts budžeta līdzekļu ietaupīšanu, turpmāk atsakoties no atlīdzības maksāšanas biedrību un nodibinājumu pārstāvjiem par darbu Memoranda padomē, tās izveidotajās darba grupās, kā arī padomes deleģējumā citās konsultatīvajās un uzraudzības padomēs, komisijās un darba grupās.
Valsts kancelejas sniegtā informācija liecina, ka 2024. gadā par darbu Memoranda padomē izmaksāta atlīdzība 854 eiro apmērā. 2025. gadā par darbu Memoranda padomē, tās izveidotajās darba grupās, kā arī padomes deleģējumā citās konsultatīvajās un uzraudzības padomēs, komisijās un darba grupās izmaksāta atlīdzība 21 334 eiro apmērā. Informācija par 2026. gadu grozījumu sagatavošanas brīdī vēl nebija apkopota.
Nolikumā punkti par atlīdzību ir spēkā kopš 2024. gada novembra.
Kulbergs pagājušajā nedēļā uzdeva Valsts kancelejai sagatavot pilnu analīzi par valsts piešķirto finansējumu NVO,
premjers paziņojis tviterī.
Viņš raksta, ka piedalījies Ministru kabineta Memoranda padomes sēdē ar NVO, Pilsonisko savienību un citām organizācijām. Pēc sēdes Kulbergs uzzinājis, ka Valsts kanceleja par katru šādu sēdes apmeklējumu dalībniekiem maksā atlīdzību par piedalīšanos. "Jā, tieši par piedalīšanos sēdē — nevis par konkrēta darba veikšanu vai valsts uzdevuma izpildi, bet par pašu dalību," izceļ premjers.
Pēc Valsts kancelejas sniegtās informācijas Kulbergam, padomes vadītāja vietniekam vai viņa pilnvarotajam pārstāvim par vienu sēdi tiek maksāti 122 eiro, padomes loceklim vai viņa pilnvarotajam pārstāvim — 61 eiro, padomes izveidotās darba grupas vadītājam par vienu darba grupas sēdi tiek maksāti 152 eiro, padomes izveidotās darba grupas loceklim par vienu darba grupas sēdi tiek maksāts 61 eiro, bet pārstāvim, ko padome pēc savas iniciatīvas vai saskaņā ar attiecīgās institūcijas lūgumu deleģē darbam citu institūciju izveidotajās konsultatīvajās un uzraudzības padomēs, komisijās un darba grupās, noteikta stundas likme 20 eiro.
Memoranda padomi veido Valsts kancelejas, sešu ministriju, Ministru prezidenta biroja un astoņu nevalstisko organizāciju pārstāvji. Padomes sēdes notiek katru mēnesi, padomes locekļiem sanākot kopā Rīgā, Brīvības bulvārī 36.
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