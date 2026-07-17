Kā sociālajā vietnē "X" raksta premjers Andris Kulbergs ("Apvienotais saraksts"), viņš tikai pagājušajā nedēļā pēc Memoranda padomes sēdē ar NVO (nevalstiskajām organizācijām) uzzinājis, ka organizāciju pārstāvjiem par katru šādu sēdes apmeklējumu maksā atlīdzību, sēdes vadītājam un vietniekam – 122 eiro, padomes loceklim vai viņa pilnvarotajam pārstāvim – 61 eiro, padomes izveidotas darba grupas vadītājam – 152 eiro utt.
"Jā, tieši par piedalīšanos sēdē – nevis par konkrēta darba veikšanu vai valsts uzdevuma izpildi, bet par pašu dalību," uzsver premjers, piebilstot, ka šīs pašas NVO saņem finansējumu no valsts budžeta caur Sabiedrības integrācijas fonda programmām, kā arī no dažādiem Eiropas Savienības fondiem. "Tādā gadījumā šādas organizācijas vairs nav korekti saukt par NVO. Drīzāk tās būtu jānodēvē par VO – valsts organizācijām jeb faktiski valsts aģentūrām. Es pilnībā atbalstu patiesas nevalstiskās organizācijas, kas valsts uzdevumā spēj pildīt noteiktas funkcijas daudz efektīvāk, nekā to spētu izdarīt pati valsts. Taču man ir pilnīgi nepieņemami, ka no nodokļu maksātāju naudas tiek apmaksāta NVO pārstāvju ierašanās uz sēdēm. Tieši tāpat ir jāvērtē arī daudzu NVO finansēšanas lietderība kopumā," norāda Kulbergs.
Šie vērtējumi jau izpelnījušies pretrunīgas reakcijas. Vairāku organizāciju pārstāvji tos pielīdzinājuši uzbrukumam visam nevalstiskajam sektoram un pilsoniskajai sabiedrībai. Arī atsevišķi politiķi uzskata, ka par sēdēm jāmaksā. "NVO parasti strādā par niecīgu naudu, dzīvojot par ES fondu naudiņām. (..) Domāju, ka ir tikai normāli šādi pateikties par ieguldīto kompetenci," raksta "Jaunās Vienotības" Saeimas deputāte Zanda Skujiņa-Rubene. Viņas partijas biedrs Jānis Patmalnieks spriež: "Valdība ķērusies vērsim pie ragiem, lai ieviestu "kārtību". Tas vērsis, kā izrādās, ir nevalstiskās organizācijas (NVO) un zinātne."
Tikmēr ir arī premjeru atbalstoši vērtējumi. Piemēram, uzņēmējs Normunds Bergs vietnē "X" komentējis: "Nevalstiskas organizācijas visa būtība ir, ka tā ir visos veidos, īpaši finansiāli, neatkarīga no valsts. Valsts var apmaksāt konkrētu, precīzi definētu uzdevumu veikšanu, ar apstiprinātu mērķi un izmērāmu nodevumu. Maksāšanai par sēdēšanu sēdēs nosaukums ir "fondu dēles"." Tāpat daudzi citu organizāciju pārstāvji norādījuši, ka par savu darbību no valsts neko nav saņēmuši un arī sēdēs piedalīties nav aicināti, tātad ir kādas īpaši privileģētas NVO, kas to bauda.
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