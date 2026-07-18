Četrgades lielākā diena ne tikai sportā, bet globāli – Pasaules kausa futbolā finālā svētdien vairāk nekā 80 tūkstošu skatītāju ietilpīgajā stadionā Ņūdžersijā ASV spēkosies Spānijas un Argentīnas izlases. 

Pašreizējā Eiropas čempione pret šā brīža pasaules un iepriekšējo divu Dienvidamerikas čempionātu uzvarētāju. Tehnika, bumbas kontrole un jaunās zvaigznes pret sīkstu raksturu un visu laiku labāko spēlētāju Lionelu Mesi. Labākā aizsardzība pret labāko uzbrukumu.

Lai gan pirms čempionāta un vēl pat pirms pusfināliem lielākas izredzes sasniegt turnīra pēdējo dienu bija citiem, šobrīd nav šaubu – finālā gan spāņi, gan argentīnieši iekļuvuši pelnīti, un tās ir pašlaik divas labākās komandas. Biļetes uz zelta maču maksāja, sākot ar septiņiem tūkstošiem eiro. Ar sociālo tīklu algoritmiem futbola gars sasniedzis arī tos, kas ikdienā ir patālu no sporta. Fināla sākums 22.00 un tiešraide kanālā "TV6". Bronzu pusnaktī uz svētdienu sadalīs Francija un Anglija.

Pusfinālā favorīti zaudēja ab

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