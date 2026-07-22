Dzīvē mēdz gadīties situācijas, kurās mēs kādu pazīstamu cilvēku pēkšņi ieraugām jaunā gaismā. Tā var būt negaidīta palīdzība, augstsirdība, patiesa līdzjūtība. Dziļas zināšanas kādā jomā, par kurām līdz šim neesam pat nojautuši. Un tad mēs domājam – cik labi, ka blakus ir tādi cilvēki! 

Bet dažkārt sastopamies ar aprunāšanu, intrigu vērpšanu, alkatību vai banālu skaudību. Tas ir brīdis, kad saprotam – turpmāk uz šo personu raudzīšos jau ar citām acīm. Saprotams, teiktais tikpat labi attiecas arī uz mums pašiem. Saņemam, ko esam pelnījuši par saviem vārdiem un darbiem! 

Līdzīgi patlaban noticis ar Latvijas nevalstiskajām organizācijām (NVO).  

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