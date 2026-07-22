Francijā nākamgad vēlēs prezidentu, bet pašreizējais valsts galva Emanuels Makrons pēc diviem termiņiem noliks pilnvaras. 

Kam izredzes nokļūt Elizejas pilī un par pavisam ikdienišķām lietām – saruna ar Latvijas Republikas goda konsuli Dienvidfrancijā Sandru Juhansoni-Motē.

Mūsu saruna notiek 14. jūlijā, Bastīlijas ieņemšanas gadadienā. Kā franči svin valsts svētkus – pie baltiem galdautiem, tiekoties ģimenē vai plašākā lokā?

S. Juhansone-Motē: Nav frančiem baltā galdauta svētku. Tradicionāli Bastīlijas dienu atzīmē nacionālā mērogā, ar militārām parādēm, un galvenā notiek Parīzē. Šogad tajā blakus Francijas prezidentam piedalījās arī mūsu premjerministrs un soļoja Latvijas armijas pārstāvji, apvienojot spēkus labas gribas koalīcijā. Arī citās lielās pilsētās notiek karaspēka parādes un oficiālas sanākšanas. Mazāk tie ir ģimeņu svētki, bet ir brīvdiena. Vasaras vidū! Cilvēki izbauda! Vai nav jauki?

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