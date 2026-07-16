13. jūlijā klausītāju vērtējumam nonāk muzikālā projekta "Viņš un Viņa" jaunais singls "Reitā agri saule lēce", kas tapis sadarbībā ar elektroniskās mūzikas mākslinieku Rick Feds. Tas ir pirmais singls no gaidāmā albuma "Electronic Folklore" — konceptuāla ieraksta, kurā latviešu tautasdziesma sastopas ar džeza brīvību un elektroniskās mūzikas skanējumu.
Dziesmas saknes sniedzas daudz tālāk par šī albuma tapšanu. "Reitā agri saule lēca" Ilzes Lejiņas personīgajā dziesmu kladē glabājas jau kopš bērnības. Folklora viņas dzīvē nav tikai muzikāls materiāls — tā ir daļa no pašas pieredzes un identitātes. Gadu gaitā Ilze darbojusies vairākās folkloras kopās: "Madonas vērtumniekos", "Maskačkas spēlmaņos", bet vēlāk, dzīvojot ārpus Latvijas, arī Luksemburgas folkloras kopā "Dzērves".
"Šī dziesma man nav atrasta arhīvā vai izvēlēta īpaši albumam. Tā vienkārši vienmēr ir bijusi ar mani — manā dziesmu kladē kopš bērnības. Esmu to nesusi sev līdzi cauri dažādiem dzīves posmiem, valstīm un muzikālām pieredzēm. Tagad tā atgriežas citā skanējumā, bet ar to pašu sajūtu," stāsta Ilze Lejiņa.
Jaunajā ierakstā tautasdziesmas melodija iegūst mūsdienīgu un daudzslāņainu skanējumu. Ilze Lejiņa dziesmā dzirdama vokālā, Fred Hormain veidojis aranžējumu un ieskaņojis saksofonu, savukārt Rick Feds ierakstam piešķir elektroniskās mūzikas dimensiju.
"Reitā agri saule lēce" iezīmē topošā albuma "Electronic Folklore" muzikālo virzienu. Tas iecerēts kā konceptuāls albums, kurā tautiskais džezs savienojas ar elektronisko skanējumu, meklējot dzīvu un šodienīgu valodu latviešu folkloras materiālam.
Projekts "Viņš un Viņa" jau vairāk nekā četrpadsmit gadus veido savu muzikālo rokrakstu, savienojot dažādas kultūras, žanrus un skatuves pieredzes. Jaunais albums "Electronic Folklore" ir nākamais solis šajā radošajā ceļā — atgriešanās pie latviešu tautasdziesmas, raugoties uz to caur džeza, improvizācijas un elektroniskās mūzikas prizmu.
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