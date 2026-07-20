Karstajās vasaras dienās darbs ārā kļūst par nopietnu slodzi darbinieku veselībai. Lai gan Valsts darba inspekcija saņem sūdzības par darbu tveicē, Latvijā normatīvie akti nenosaka maksimālo gaisa temperatūru, pie kuras āra darbi būtu jāpārtrauc, vēsta 360TV Ziņas.
Kamēr Rīgā gaisa temperatūra sasniedza +28 grādus, ceļu būves darbi pilsētā turpinājās. Strādnieki atzīst, ka fiziska slodze karstumā nav viegla, taču darbu palīdz paveikt regulāras atpūtas pauzes un pietiekama ūdens uzņemšana.
"Ne visu laiku intensīvi strādājam – aizejam ēnā pasēdēt un tad atkal sākam. Vakarpusē gan galva ir dulla, kaut arī ir cepure un viss pārējais," stāsta viens no ceļu būves darbiniekiem.
Cits strādnieks norāda, ka vislielākās grūtības rada augstais gaisa mitrums. "Kad saulē strādā, ir ļoti grūti. Protams, ūdeni vajag vairāk dzert," viņš saka.
Latvijas Ceļu darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Helēna Veitnere uzsver, ka darba devēji karstajā laikā cenšas pielāgot darba organizāciju.
"Karstajā laikā darbinieki tiek nodrošināti ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem – galvassegām, plānākiem T-krekliem un dzeramo ūdeni," skaidro Veitnere.
Savukārt ģimenes ārsti novēro, ka karstajā laikā biežāk saasinās veselības problēmas cilvēkiem, kuri veic smagu fizisku darbu.
"Tiek uzskatīts, ka jau pie +25 grādiem, ilgstoši un intensīvi strādājot, var iestāties ķermeņa pārkaršana," norāda Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas viceprezidents Ainis Dzalbs. Viņš aicina nekavējoties reaģēt uz pirmajām pārkaršanas pazīmēm: "Tiklīdz parādās diskomforts, sagurums vai slāpes, ir jāatpūšas un jāatvēsinās."
Valsts darba inspekcijā atzīst, ka sūdzības par darbu ilgstošā karstumā būvniecībā, ceļu būvē un lauksaimniecībā tiek saņemtas, taču salīdzinoši reti. Katrā gadījumā tiek izvērtēti darba apstākļi un nepieciešamības gadījumā veikta pārbaude.
Valsts darba inspekcija atgādina, ka Latvijas normatīvie akti neparedz maksimālo pieļaujamo gaisa temperatūru āra darbiem, pie kuras darbs būtu obligāti jāpārtrauc. Tomēr darba devējiem joprojām ir pienākums izvērtēt riskus un nodrošināt darbiniekiem drošus darba apstākļus.
Tāpat inspekcija aicina karstākajās dienās fiziski smagākos darbus organizēt rīta vai vakara stundās, samazināt nepārtrauktu slodzi dienas vidū un nepieciešamības gadījumā pārplānot darba grafiku, lai mazinātu veselības riskus darbiniekiem.
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