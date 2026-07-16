Spiediens pašai pret sevi joprojām ir ļoti liels, atzīst Latvijas tenisa zvaigzne Aļona Ostapenko, Vimbldonas čempione jauktajās dubultspēlēs. 

Viņa kļuvusi tikai par septīto tenisisti modernajā ērā, kura "Grand Slam" titulus ieguvusi visās trijās kategorijās.

Satikās un uzvarēja!

Vimbldonā Aļona Ostapenko vienspēlēs iekļuva trešajā kārtā, dubultspēlē kopā ar amerikānieti Sofiju Keninu pārvarēja vienu kārtu, bet jauktajās dubultspēlēs kopā ar Salvadoras tenisistu Marselo Arevalo izcīnīja uzvaru. Abi kopā spēlēja pirmo reizi un pirms turnīra nebija aizvadījuši nevienu kopīgu treniņu, viņus kopā savedis kopīgs draugs, kurš jau pasen izveidojis grupu "WhatsApp", un šovasar salvadorietis uzrakstījis: spēlējam! Un aizspēlējās līdz titulam. Lai gan jauktā dubultspēle nekotējas īpaši augstu un par to liecina arī balvu fonds (vīriešu un sieviešu dubultspēlēs 892 tūkstoši eiro uz pāri, jauktajās – 174 tūkstoši), uzvarēt šādas raudzes turnīrā ir jāmāk.

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