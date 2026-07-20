Sestdien, 18. jūlijā, Valmiermuižas parkā jau devīto reizi uzvirmoja etnomūzikas ritmi, sapludinot tradīcijas un kultūras no dažādām pasaules malām. Līdztekus izzinošām meistarnīcām un lustēm visai ģimenei, plašu skatītāju atsaucību izpelnījās franču mākslinieka cirka šovs, grupas "Tautumeitas" koncerts un rituāla uguns performance. Tāpat šoreiz festivālā dzirdējām ļoti daudz igauņu valodas, jo brangs pulks viesu bija ieradušies gan no Vīlandes un Tartu, gan tālākām pilsētām.
Festivāla tēma "paralēles" vijās cauri visai programmai, ļaujot tās saskatīt starp dažādām paaudzēm, kultūrām, kaimiņu tradīcijām un pat pasaulēm. Lielu apmeklētāju interesi izpelnījās lekcijas par mītiskām un noslēpumainām tēmām. Stāsti par to, kā atšķirt raganas no spīganām un kādas ir nāvei tuvas pieredzes, aizrāva klausītājus tik ļoti, ka diskusijas nerimās vēl ilgi pēc to noslēguma. Savukārt praktiskas iemaņas varēja apgūt kopā ar igauņu amatniekiem — apmeklētāji meistarnīcās iepazina senas prasmes, sākot no kanneles spēles un sudraba rotu kalšanas līdz pat aušanai un igauņu etnomūzikas apguvei.
Apmeklētāji festivālā visvairāk novērtēja patvērumu no ikdienas steigas un tā spēju uzrunāt ikvienu — gan ilggadējus etnomūzikas cienītājus, gan jaunatklājējus. Alise iesaka katram kaut reizi šeit paviesoties, lai paplašinātu redzesloku, dzirdētu ko pilnīgi jaunu un vienkārši baudītu vasaru. Savukārt Ingu visvairāk iepriecinājusi tieši atmosfēra. Viņa atzīst: "Pat ja šķiet, ka etnomūzika nav domāta tev, atliek vien atbraukt — Valmiermuižas parks, apkārtne un mūzika teju vai apbur, sniedzot pilnīgu mieru un baudījumu."
Muzikālo programmu kuplināja vairāki mākslinieki, kuri Latvijā uzstājās pirmoreiz. Festivālu atklāja "Ethno Estonia", kas apvieno mūziķus no Igaunijas, Čīles, Portugāles, Norvēģijas, ASV, Francijas un citām valstīm. Apmeklētājus ar eksotiskām skaņām pārsteidza grupa "Manhu" no Ķīnas, iepazīstinot ar autentisko Juņnaņas Sani tautas kultūras mantojumu un tā ritmiem. Mūziķi spēlēja pie mums neredzētus un eksotiskus tradicionālos instrumentus, bet vislielāko pārsteigumu sagādāja skaņdarbs, kurā izteiksmīgu melodiju mākslinieki radīja, muzicējot uz parastas auga lapas.
Pavisam citādu instrumentālo skanējumu atnesa eksperimentālais starpžanru projekts "Baltic Trio", kurā apvienojās akustiskās ģitāras, elektriskās vijoles, kokles un bungu ritmu saspēle. Savukārt ziemeļnieciski meditatīvu uzstāšanos sniedza jaunradīts stīgu instrumentu dialogs, kurā satikās virtuozā Latvijas koklētāja Laima Jansone ar izsmalcinātā vokāla un kanneles meistari Mari Kalkun no Igaunijas. Uz otras skatuves katrs savu atšķirīgo skanējumu piedāvāja "Tell Your Birds", "Sun Horse" un "Grēcīgie partizāni", pulcējot daudzveidīgas mūzikas cienītājus.
Ik gadu festivālā ļoti gaidīts ir uguns iedegšanas rituāls, un šis gads nebija izņēmums. Naksnīgajā parkā pati daba radīja neaizmirstamu noskaņu — tumšajās debesīs uzplaiksnīja zibens un sāka smidzināt lietus, atverot priekškaru uguns performancei "Šī saule, viņa saule". Kokles skaņu pavadībā māksliniece Zane Zelmene secīgi iededza skulptūru pa skulptūrai — piecas uguns saules, ko vairāku dienu garumā viņa bija veidojusi no niedrēm. Rituāls simboliski aicināja ikvienu klātesošo atlaist un sadedzināt visu, kas ir lieks, nekalpo, rada satraukumu un skumjas, dāvājot viegluma un pārpasaulīga miera sajūtu. Pēc šīs emocionālās atbrīvošanās festivāla viesi nodevās enerģiskiem nakts dančiem, grupai "Sventava" spēlējot lustīgas ziņģes, pa kādam kantri un īru kroga mūzikas ritmam. Bet to, ko nepaspēja atlaist un sadedzināt uguns rituālā, turpat dejas solī pilnībā noskaloja siltais vasaras lietus, atstājot vien tīru prieku un kopības sajūtu.
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