Anglijas vīriešu futbola izlase sestdien Pasaules kausa finālturnīra mačā par trešo vietu ar 6:4 (4:0) uzvarēja Francijas valstsvienību.
Trešā vieta angļiem ir vēsturiski otrs labākais rezultāts Pasaules kausā aiz 1966. gadā izcīnītā titula.
Anglijas izlases labā ar trīs vārtiem izcēlās Bukajo Saka, bet pa reizei francūžus pārspēja Deklans Raiss, Ezri Konsa un Džūds Belingems. Francijai divus vārtus guva Kilians Mbapē, bet pa vieniem - Bredlijs Barkolā un Usmans Dembelē.
Mbapē šajā finālturnīrā guvis desmit vārtus un kļuvis par līderi cīņā par zelta futbolzābaku. Tāpat ar 22 gūtiem vārtiem viņš ir kļuvis par finālturnīru visu laiku labāko vārtu guvēju, par vienu precīzu sitienu apsteidzot argentīnieti Lionelu Mesi, kurš šajā finālturnīrā izcēlies astoņas reizes.
Gūstot desmit vārtus, Anglijas un Francijas izlases parūpējās par visu laiku rezultatīvāko spēli par trešo vietu.
Tikmēr Maikls Olizē šajā finālturnīrā asistējis septiņos vārtu guvumos, kas arī ir jauns rekords, pārspējot leģendāro Pelē.
Spēles trešajā minūtē francūži kļūdījās laukuma vidusdaļā un bumba nonāca pie Raisa, kurš pietuvojās soda laukumam un izdarīja precīzu sitienu no distances. Spēles 11. minūtē bumbu vārtos ieraidīja arī Saka, taču aizmugures situācijas dēļ rezultāts palika nemainīgs.
Angļi uzbruka vairāk un spēles 19. minūtē pēc Raisa izpildītā stūra sitiena Konsa ar galvu raidīja bumbu tīklā un panāca 2:0. Puslaika otrajā pusē, 37. minūtē, angļi pretuzbrukumā sarāva Francijas izlases aizsardzību un pēc Markusa Rešforda piespēles bumbu tukšos vārtos raidīja Saka.
Pirmajā puslaikā francūži pa retam pārbaudīja Dīna Hendersona modrību, taču teicamu iespēju gūt vārtus nebija. Turpretī angļi spēlēja ar lielāko motivāciju un kompensācijas laikā pēc Eberehi Ezes piespēles Saka no soda laukuma robežas vēlreiz ieraidīja bumbu Maika Maiņāna sargātajā cietoksnī.
Otrajā puslaikā francūži sāka strauju atspēlēšanos. Vispirms 48. minūtē pēc Olizē piespēles vienus vārtus atguva Mbapē, bet sešas minūtes vēlāk pēc Mbapē piespēles Barkolā panāca 2:4. Tuvojoties puslaika vidus pārtraukumam, 66. minūtē pēc saspēles ar Olizē Mbapē guva vēl vienus vārtus.
Desmit minūtes pirms pamatlaika beigām Olizē nerealizēja savu kārtējo iespēju šajā mačā, raidot bumbu garām vārtu stabam. Vēlāk pēc pārkāpuma soda laukumā pret Džedu Spensu uz Francijas vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens. To devās izpildīt Saka, kurš 87. minūtē panāca 5:3.
Kompensācijas laika sestajā minūtē pēc Dajo Upamekano izveidotā uzbrukuma Dembelē samazināja angļu pārsvaru. Tiesa, pāris minūtes vēlāk Belingems, kurš iesaistījās spēlē tikai otrā puslaika otrajā pusē, panāca 6:4.
Anglijas izlasē uz rezervistu soliņa palika Harijs Keins.
Pusfinālā francūži ar 0:2 atzina Spānijas pārākumu, bet Anglija ar 1:2 piekāpās Argentīnai. Abām vienībām tie bija pirmie zaudējumi šajā turnīrā.
Francija un Anglija tikās arī 2022. gada Pasaules kausā, kad ceturtdaļfinālā ar 2:1 pārāki bija Francijas futbolisti.
Svētdien par Pasaules kausa finālā cīnīsies Argentīna un Spānija.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. 48 izlases ir sadalītas 12 grupās. Izslēgšanas spēlēs iekļuva katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā Katarā par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.
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