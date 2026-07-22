Pirmdien un naktī uz otrdienu ciklons Latvijā atnesa stipru lietu, un, kā informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC), vislielākais nokrišņu daudzums reģistrēts valsts rietumos, kur Ventspils un Stendes novērojumu stacijās pirmdien nolijusi mēneša norma.
Kopumā jūlijā Ventspilī nokrišņu daudzums jau trīskārt ir pārsniedzis vidējos mēneša rādītājus. Spēcīgo lietavu dēļ applūdināti ceļi un dažviet ūdens straumes pārrāvušas autoceļa klātni.
Talsu novadā pārrauts arī Dursupes dzirnavezera aizsprosts, applūdusi apkārtējā teritorija un izskaloti vairāki ceļu posmi, tajā skaitā reģionālais ceļš Jūrmala–Talsi. LVĢMC projekta "LIFE GoodWater IP" vadītājs Jānis Šīre vērtē, ka Dursupes dzirnavu aizsprosta pārrāvums izgaismo robus Latvijas hidrotehnisko būvju uzraudzībā. J. Šīre skaidro, ka Latvijas upēs ir apzināti vairāk nekā 1500 cilvēka radītu šķēršļu – hidroelektrostaciju (HES) aizsprosti, vēsturisku dzirnavu un rūpniecisku objektu dambji, slūžas, aizsprostu paliekas, nepiemērotas caurtekas un citi veidojumi. HES aizsprostu apsaimniekošanu un stāvokļa uzraudzīšanu paredz likumi, bet liela daļa pārējo šķēršļu nav reģistrēti kadastrā, tiem nav saglabājusies tehniskā dokumentācija un nav izstrādāti ekspluatācijas vai rīcības noteikumi ārkārtas situācijām, daudzi no šiem objektiem ir sliktā tehniskā stāvoklī un plūdu vai palu gadījumā rada apdraudējumu.
Atsevišķos gadījumos nav arī nepārprotami nosakāms būves īpašnieks vai valdītājs – persona, kas atbild par objekta uzturēšanu un drošumu, norāda Šīre. Gadījumos, kad aizsprosts nepilda saimniecisku funkciju, lai neapdraudētu citu infrastruktūru un mazinātu tā ietekmi uz upēm, par labāko tā apsaimniekošanas veidu uzskatāma nojaukšana, pārliecināts projekta "LIFE GoodWater IP" vadītājs. "Klimata pārmaiņu dēļ spēcīgas lietavas piedzīvosim arvien biežāk, un neapsaimniekoti šķēršļi ne tikai privātīpašniekiem, bet arī valstij izmaksās arvien dārgāk," viņš prognozē.
Lietavās cietusī Talsu novada pašvaldība nedēļas laikā plāno apzināt zaudējumus un lūgt palīdzību valdībai, aģentūrai LETA teica Talsu novada domes priekšsēdētājs Ansis Bērziņš. Stiprā lietus izraisītie plūdi Talsu novadā patlaban nerada draudus iedzīvotāju dzīvībai, taču rada neērtības ikdienā, jo nākas apbraukt slēgtos ceļu posmus un kādu laiku iztikt bez elektroapgādes, atzina Bērziņš. Viņš informēja, ka pirmdienas intensīvais lietus ir nodarījis postījumus daudzos valsts un pašvaldības autoceļu posmos. VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC) ir slēguši tos autoceļu posmus, kur transporta kustība nav iespējama lietus izskalojumu dēļ, kā arī izvietotas brīdinājuma zīmes.
Applūdis arī Talsu Dzimtsarakstu nodaļas ēkas apakšstāvs un sanitārais mezgls, kā arī Talsu Kultūras centra laukums. Tās esot teritorijas, kur jau iepriekš identificēti applūšanas riski.
LVC informē, ka reģionālā autoceļa Jūrmala–Talsi (P128) posms starp Dursupi un Laucieni uz laiku būs slēgts. Autoceļa bojājumi esot pārāk lieli, un tos nevar novērst ar ikdienas uzturēšanas darbiem, vajadzīgs kārtīgs remonts.
Izskalojumi ir novēroti arī uz citiem autoceļiem Talsu un Ventspils apkārtnē, piemēram, uz autoceļa Ugāle–Blāzma–Ance (V1311), uz autoceļa Talsi–Gravas–Ģibuļi (V1404) pie Dundurmeža un uz autoceļa Pastende–Iliņi–Spāre (V1385). Izskalojumus uz autoceļiem ar grants segumu ceļa uzturētāji sāka labot otrdien.
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