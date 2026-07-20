Pēc cīņas ar vēzi 75 gadu vecumā miris bijušais Anglijas futbola izlases spēlētājs un treneris Kevins Kīgans, pirmdien pavēstīja viņa ģimene.
Kīgana ģimene janvārī paziņoja, ka viņam konstatēts vēzis, bet jūnijā viņš atklāja, ka slimība ir ceturtajā stadijā.
1968. gadā viņš profesionāli sāka spēlēt futbolu Skantorpas "United", 1971. gadā pārejot uz "Liverpool". Liverpūles kluba rindās viņš trīs reizes uzvarēja Anglijas čempionātā un 1977. gadā ieguva Eiropas kausu.
1977. gadā uzbrucējs parakstīja līgumu ar Hamburgas SV un Vācijas klubā divreiz tika atzīts par Eiropas gada labāko futbolistu.
1980. gadā Kīgans atgriezās Anglijas premjerlīgā, pārstāvot "Southampton" un Ņūkāslas "United" komandas.
63 Anglijas izlases spēlēs viņš guva 21 vārtus, un bija izlases kapteinis.
Savas trenera karjeras laikā Kīgans divas reizes vadīja Ņūkāslas komandu, kā arī trenēja Londonas "Fulham", Mančestras "City" un Anglijas izlasi.
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