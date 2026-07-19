360TV diskusiju raidījumā “Burku studijā!” tiek šķetinātas mātes un meitas attiecības – vai draudzība starp abām kļuvusi par jauno standartu un kur atrodas veselīgās robežas? Stiliste Žanna Dubska atzīst, ka ir gatava apspriest savu intīmo pieredzi ar sievietēm meitas vecumā, taču ne ar savu meitu.
Stiliste Žanna Dubska raidījumā stāsta, ka ar meitu ir gatava runāt arī par intīmām tēmām, uzklausīt, sniegt padomu un būt atbalsts. Tomēr, pēc viņas domām, robežas ir svarīgas.
“Es neapspriedīšu savas kaut kādas lietas ar viņu. Ar citām sievietēm – jā, es varu padalīties ar savu pieredzi, un tas, starp citu, ir ļoti vērtīgi,” skaidro stiliste.
Dubska norāda, ka daudzas sievietes atzīst – viņu mammas par seksualitāti un citām intīmām tēmām nekad nav runājušas. “Latvijā ļoti daudz klusē,” viņa secina, piebilstot, ka agrāk pieredze un dzīves gudrība tika nodota no paaudzes paaudzē daudz dabiskāk.
Viņasprāt, mūsdienās šī paaudžu saikne ir būtiski vājinājusies. “Tagad tā vertikāle ir pilnīgi pārrauta,” saka Dubska, ar to domājot saikni starp vecmāmiņām, mammām, meitām un mazmeitām.
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