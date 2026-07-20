Pirmdien Latvijā, sākot no dienvidiem, gaidāms lietus, daudzviet līs stipri un dārdēs pērkons, prognozē sinoptiķi.
Debesis apmāksies. Vējš galvenokārt būs lēns, bet Ziemeļkurzemes piekrastē gaidāmas ziemeļaustrumu vēja brāzmas līdz 16 metriem sekundē.
Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no +17 grādiem Kurzemes dienvidos līdz +25 grādiem vietām Latgalē un Vidzemes austrumos.
Rīgā mākoņi aizklās debesis, dienas otrajā pusē palaikam līs, iespējams stiprs lietus un pērkona negaiss. Pūšot nelielam austrumu, ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra pirms lietus sasniegs +22 grādus.
No dienvidiem tuvojas ciklons. Atmosfēras spiediens Latvijā 1010-1013 hektopaskāli jūras līmenī.
Gaidāmā ļoti stiprā lietus dēļ Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Kurzemē un Ziemeļvidzemē izsludinājis oranžo brīdinājumu, kas būs spēkā no plkst. 11 līdz pusnaktij.
Atbildīgie dienesti brīdina, ka intensīvo nokrišņu dēļ iespējama zemāko vietu un upju palieņu applūšana, lietus ūdens kanalizācijas pārslodze, kā arī ceļu izskalošana un citi infrastruktūras bojājumi. Braukšanas apstākļus var apgrūtināt slikta redzamība un akvaplanēšana. Atsevišķās teritorijās iespējami elektroapgādes, ūdensapgādes un sakaru traucējumi.
Iedzīvotāji aicināti sekot aktuālajai informācijai vietnē "bridinajumi.meteo.lv", ievērot atbildīgo dienestu norādījumus un nepieciešamības gadījumā par dzīvībai vai veselībai bīstamām situācijām zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruni 112.
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