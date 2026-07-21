Kopš dažādos informācijas kanālos arvien biežāk parādās ziņas par Latvijā redzētiem lāčiem, cilvēki vairāk bažījas doties uz mežu sēņot un ogot.
Arī Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) atzīst, ka brūnais lācis Latvijā sastopams arvien biežāk. Saskaņā ar monitoringa datiem Latvijā uzturas vismaz 190 brūnie lāči. DAP arī aicina iedzīvotājus ziņot portālā "dabasdati.lv" par redzētu lāci vai tā pēdām. Pērn apkopotas ziņas par 827 nejaušiem lāču vai to klātbūtnes pazīmju novērojumiem. Ziņojumi ietver gan dzīvnieku fiksēšanu klātienē vai ar slēpņu kamerām, gan to klātbūtnes pazīmes – pēdu nospiedumus, matus, ekskrementus un ziemošanas migas. DAP gan uzsvērusi, ka, neskatoties uz lāču skaita pieaugumu un to izplatīšanos jaunos reģionos, iespējas mežā aci pret aci satikt lāci joprojām esot mazas. Lācis ir ļoti uzmanīgs dzīvnieks un no cilvēka klātbūtnes laikus izvairās. To apliecinot arī fakts, ka pat dabas pētniekiem monitoringa gaitā klātienē ieraudzīt lāci izdodas ārkārtīgi reti, lai gan viņi gadiem ilgi mērķtiecīgi apseko lāču apdzīvotās teritorijas. Speciālisti gan stingri ievērojot vispārpieņemtos drošības un uzvedības principus, kas ļaujot izvairīties no tieša kontakta ar lāci.
Bet mūsu kaimiņvalstī lāču ir vēl vairāk. Kā ziņo LETA, Igaunijas Vides aģentūra publicējusi jaunākos datus, un 2025. gadā reģistrētas vismaz 98 lāču mātītes ar mazuļiem, kas dzimuši tajā gadā. Lāču populācija tika lēsta vismaz uz 1100 īpatņiem. Lāču skaits Igaunijā pēdējo 20 gadu laikā esot gandrīz divkāršojies.
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