Pašreizējā brīdī nav variantu, kā varētu notikt vairāku ministriju apvienošana vienā Tautsaimniecības ministrijā, lai netraucētu un neparalizētu ministriju darbu, uzskata viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs, viens no "Apvienotā saraksta" līderiem Edgars Tavars.
Politiķis uzsvēra, ka par šādām iniciatīvām ir jādiskutē, taču pašlaik, objektīvi vērtējot izvirzītās prioritātes un darāmā darba apjomu, neesot īstais brīdis.
Tavars kopumā šādu iniciatīvu esot gatavs atbalstīt, taču, viņaprāt, ja veido kārtīgu tautsaimniecības ministriju, tad nevar aprobežoties ar Klimata un enerģētikas (KEM), Viedās administrācijas un reģionālās attīstības (VARAM) un Ekonomikas ministriju (EM), bet esot nepieciešams pievienot daļu no Zemkopības ministrijas, kas atbild par mežiem un koku eksportu, kā arī militāro industriju.
Ministrs uzskata, ka pašlaik reālākais ir likvidēt KEM, sadalot to atpakaļ EM un VARAM, bet pēc tam diskutēt par citām pārmaiņām.
Ideju par optimizēšanu ir daudz, arī Veselības un Labklājības ministriju lauciņā un citur, izteicās ministrs.
Nacionālā apvienība iepriekš valdošajai koalīcijai rosināja vēl pirms Saeimas vēlēšanām pieņemt lēmumu, lai vienā Tautsaimniecības ministrijā apvienotu KEM, VARAM un EM.
Citu partiju pārstāvji ir norādījuši, ka ideja ir diskutējama, taču esot jāvērtē valsts pārvaldes modelis kopumā.
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