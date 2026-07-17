Krievijas eliti satraucis negaidīts notikums – arestēts 76 gadus vecais Iļja Trābers, viens no ietekmīgākajiem Pēterburgas biznesmeņiem, kuru gadu desmitiem dēvēja par "neaizskaramu personu".
Šādu apzīmējumu izpelnās cilvēki, kuriem nozīmīgas saiknes ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Viņa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs apstiprinājis Putina un Trābera pazīšanos, gan piebilstot, ka tās bijušas tikai darba attiecības. Trābers, kurš dzer kafiju no cara Aleksandra II krūzītes, kā goda viesis ticis uzaicināts uz Putina dzimšanas dienas svinībām vismaz 2004. un 2016. gadā. Trābera vārds ik pa laikam parādījies starptautiskajos medijos – jau 2008. gadā Spānija izsludināja viņu starptautiskā meklēšanā aizdomās par saistību ar krievu mafiju. Trābers bijis biežs viesis Latvijā (īpaši Jūrmalā), kur esot uzturējies kā Grieķijas pilsonis.
Ambiciozā uzņēmēja saiknes ar tagadējo Krievijas prezidentu apspriež kopš deviņdesmitajiem, taču aizkulišu izzināšana arvien pārvēršas par uzdevumu ar vairākiem nezināmajiem un aizved pie vērienīgajiem Trābera biznesiem, kas dīvainā kārtā lielākoties iespējami, pateicoties varas struktūru kolosāli labvēlīgai attieksmei un to pārstāvju parakstītiem dokumentiem. Viņi arvien ir viens otram tuvumā – Trābera un Putina cilvēku loka vārdi nereti saskaras.
Pietuvināto loks
Pēc atvadām no militārās karjeras Iļja Trābers 80. gados strādāja tad vēl Ļeņingradas alus bārā "Žiguļi" un bija viens no pirmajiem, kas Padomju Savienībā noorientējās jaunajā, brīvā tirgus realitātē. Viņš pievērsās antikvariāta biznesam, 1991. gadā sāka vadīt komerciālo centru "Antikvar", kam bija cieša sadarbība ar Pēterburgas administrāciju.