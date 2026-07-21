Nacionālā aviokompānija “airBaltic” iesniegusi valstij jauno biznesa plānu, kuram būs izšķiroša nozīme uzņēmuma turpmākajā attīstībā un investoru piesaistē. Vienlaikus eksperti brīdina, ka aviokompānijas finansiālā situācija joprojām ir sarežģīta un tuvākajā laikā būs nepieciešami papildu risinājumi, norāda 360TV Ziņas.
Jaunais biznesa plāns jau iesniegts uzņēmuma lielākajam akcionāram – Latvijas valstij –, un paredzams, ka lēmums par tā apstiprināšanu varētu tikt pieņemts līdz jūlija beigām. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis iepriekš norādījis, ka jaunajā stratēģijā vairs nav uzsvara uz strauju globālu izaugsmi.
"Biznesa plāns ir uzbūvēts tādā veidā, ka ir ņemta vērā akcionāra gaidu vēstule, kurā noteiktas valsts prioritātes. Vienlaikus tas veidots tā, lai būtu pievilcīgs privātajiem investoriem, kurus plānojam piesaistīt šī biznesa plāna īstenošanai," skaidro "airBaltic" padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs.
Aviācijas eksperti gan uzsver, ka jaunajam uzņēmuma vadītājam Erno Hildēnam nāksies risināt problēmas, kas uzkrājušās vairāku gadu garumā.
"Tā faktiski bija “labu laikapstākļu” stratēģija – kamēr spīd saule, viss ir kārtībā. Taču pēdējos gados aviācijas nozarē bijis ļoti daudz vētru, un “airBaltic” no tā šobrīd ļoti cieš," norāda Šveices izdevuma “aeroTELEGRAPH” autors Štefans Eislins.
Līdzīgu vērtējumu pauž investīciju baņķieris Ģirts Rungainis. "Hildēnam ir tieši tāda birka – viņš nav aviokompāniju attīstītājs, viņš nav aviācijas uzņēmējs. Viņš ir aviācijas restrukturizētājs un izmaksu griezējs," viņš saka.
Tikmēr starptautiskā ziņu aģentūra “Reuters” vēsta, ka "airBaltic" apsver iespēju piesaistīt īstermiņa finansējumu, emitējot obligācijas.
"Pastāv cerība, ka, aizņemoties papildu līdzekļus, uzņēmums spēs izturēt tuvāko pusgadu un pēc tam atkal nostāties uz kājām," skaidro ekonomikas un finanšu apskatnieks Raivis Vilūns. Vienlaikus viņš norāda, ka jaunais aizņēmums, visticamāk, būs vēl dārgāks nekā līdzšinējie, par kuriem uzņēmums maksā aptuveni 14-16% procentu likmi.
Diskusijas turpinās arī par stratēģiskā investora piesaisti. Ministru prezidents Andris Kulbergs uzskata, ka aviokompānijai jākļūst mazāk atkarīgai no valsts finansējuma, taču eksperti norāda, ka pašreizējā situācijā investori varētu izvirzīt Latvijai neizdevīgus nosacījumus.
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