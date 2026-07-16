Valdība 14. jūlijā atbalstīja Ārlietu ministrijas sagatavoto likumprojektu, kas paredz noteikt nacionālu importa aizliegumu atsevišķām Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes precēm. Tostarp grāmatām.

Pēdējo gadu laikā Latvijas informatīvajā vidē laiku pa laikam parādās viedoklis, ko īsi var formulēt tā: kultūra (un valoda) ir jānošķir no politikas. Čaikovska mūzika vai Puškina dzeja nav vainīga par Putina Krievijas noziegumiem. Krievijas māksliniekiem, ja vien viņi publiski neatbalsta Kremli, ir jāļauj darboties Rietumos. Jāpiezīmē, ka dažkārt kā piemēri piesauktie personāži tikai apliecina to, cik piesaucējiem ir vājas zināšanas, jo, piemēram, Puškinam un Dostojevskim tieši piemita impēriska domāšana un nievājoša attieksme pret citām tautām. Līdzīgi kā daļai pēc boļševiku apvērsuma no Krievijas aizbēgušajiem "baltajiem" intelektuāļiem.

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