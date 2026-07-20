Samazināto pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmi plānots rosināt piemērot plašākam pārtikas preču klāstam, pirmdien intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" sacīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS).
"Mēs no savas puses rosināsim diskusiju par plašāku PVN [samazinātās likmes] piemērošanu. Ir svarīgi, lai šis pilotprojekts būtu veiksmīgs un tiktu paplašināts," teica ministrs.
Tāpat viņš atzīmēja, ka pareizs lēmums bija ļoti būtiski stiprināt kontroles mehānismus par samazinātās PVN likmes piemērošanu, kā arī minēja, ka pārbaudes turpināsies turpmāko gadu.
Valainis piebilda, ka kopš gada sākuma tiek apkopoti arī dati par pārtikas preču cenām, un tas turpināsies vēl gadu, lai labums no samazinātās PVN likmes nepārietu piegāžu ķēdēs.
No 1. jūlija četrām pārtikas pamatproduktu grupām — maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām — piemēro samazināto PVN likmi 12% apmērā līdzšinējā 21% vietā. Samazinātā likme būs spēkā vienu gadu — līdz 2027. gada 30. jūnijam.
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