VK: Ogres novadā neatbilstoši izlietoti vismaz 434 000 eiro; konstatētas krāpšanas risku pazīmes iepirkumos

Ogres novada dome neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 000 eiro, bet iepirkumos redzamas krāpšanas risku pazīmes, secināts Valsts kontroles revīzijā.
Valsts kontrole aicina pašvaldību pašu rīkoties un atgūt neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietoto naudu. Ja šāda rīcība nesekos, tad Valsts kontrole var lemt par zaudējumu piedziņas procesa iedarbināšanu, paredz Valsts kontroles likums.
Valsts kontroles revīzijā atklāts, ka Ogres novada pašvaldībā nav nodrošināta caurskatāma un atbildīga publisko līdzekļu pārvaldība. Būtiskas neatbilstības un trūkumi konstatēti vairākos pašvaldības darbības aspektos — iekšējās kontroles sistēmā, finanšu pārvaldībā un uzraudzībā, stratēģiskajā plānošanā, attīstības projektu īstenošanā, institūciju pārvaldībā un ikdienas darba organizēšanā.
Revīzijā konstatētas arī krāpšanas risku pazīmes pašvaldības iepirkumos, finansējuma piešķiršanā biedrībām un nodibinājumiem. Par tām Valsts kontrole ir informējusi tiesībaizsardzības un citas uzraugošās iestādes.
Valsts kontroles padomes loceklis Oskars Erdmanis uzsver, ka kārtība publiskajā pārvaldē nav pašmērķis, bet gan priekšnoteikums sabiedrības uzticībai un lietderīgai rīcībai ar publiskajiem finanšu līdzekļiem un mantu.
Revīzijā konstatētie trūkumi Ogres novada pašvaldībā nav atsevišķi gadījumi — tie raksturo sistemātiskas problēmas, kas izpaužas gan finanšu lēmumos, gan projektu īstenošanā, gan ikdienas resursu pārvaldībā, spriež revidenti. Ja šos pamatprincipus neievēro, tiek apdraudēta gan publisko līdzekļu atbildīga izmantošana, gan uzticēšanās pašvaldības darbībai, norāda Erdmanis.
Revīzijā Valsts kontrole atzīmē, ka vairākkārt saskārās ar grūtībām no Ogres novada pašvaldības saņemt pilnīgu informāciju un pieprasītos dokumentus.
Daļa dokumentu, kurus pašvaldība vēlāk izmantoja, lai iebilstu pret revīzijas secinājumiem, tā iesniedza tikai pēc revīzijas ziņojuma projekta sagatavošanas sūdzības izskatīšanas procesā.
Attīstības programma pašvaldībā ir galvenais dokuments, kas nosaka prioritātes, plānotos rezultātus un to, kā konkrētiem mērķiem novirza publiskos līdzekļus. Ogres novada pašvaldībā attīstības plānošanas, projektu īstenošanas un uzraudzības process ir nepilnīgs, konstatēts revīzijā.