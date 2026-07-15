Rūpniecības produkcijas izlaide Latvijā maijā salīdzinājumā ar 2026. gada piekto mēnesi palielinājusies par 6,2%, tādējādi tai esot starp 16 Eiropas Savienības (ES) valstīm, kurās šajā periodā reģistrēts kāpums, liecina ES statistikas pārvaldes "Eurostat" trešdien publicētie dati, kas apkopoti par 25 bloka dalībvalstīm.
Straujāks rūpniecības produkcijas kāpums maijā reģistrēts vien Dānijā un Zviedrijā, kur tas pieaudzis par 6,5%. Lietuvā rūpniecības produkcijas izlaide pieaugusi par 1,3%
Tikmēr no astoņām valstīm, kurās rūpniecības izlaide gada salīdzinājumā sarukusi, straujākais kritums šajā periodā fiksēts Īrijā (-19,7%), Bulgārijā (-4,7%) un Igaunijā (-3%).
Vienlaikus ES dalībvalstīs vidēji rūpniecības produkcijas izlaide maijā salīdzinājumā ar attiecīgo mēnesi pirms gada samazinājusies par 0,3%, bet eirozonā — par 1,2%.
Savukārt salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi — aprīli — rūpniecības produkcijas izlaide ES samazinājusies par 0,1%, bet eirozonā — par 0,2%.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi straujākais pieaugums bijis Luksemburgā (+2,7%), Ungārijā (+2,3%) un Polijā (+2%), lielākais kritums reģistrēts Īrijā (-5,2%), Maltā (-3,7%) un Lietuvā (-3%), bet Kiprā un Slovākijā rūpniecības produkcijas izlaide saglabājusies nemainīga. Latvijā rūpniecības produkcijas izlaide palielinājusies par 0,4%, bet Igaunijā, tāpat kā Bulgārijā, tā sarukusi par 0,2%.
Dati nav pieejami par Beļģiju un Rumāniju.
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