Ar karstumu saistītu iemeslu dēļ šā gada maijā un jūnijā Anglijā un Velsā bojā gājuši, iespējams, vairāk nekā 2700 cilvēku, secināts Londonas Imperiālās koledžas, Apvienotās Karalistes Meteoroloģijas dienesta un Londonas Higiēnas un tropu medicīnas skolas pētnieku kopīgā pētījumā.
Pētnieku aplēses liecina, ka maija karstuma vilnī no 21. līdz 29. maijam ar paaugstinātu gaisa temperatūru varētu būt saistīti aptuveni 550 nāves gadījumi, savukārt jūnija karstuma vilnī no 18. līdz 28. jūnijam — vēl gandrīz 2200. Lielākā daļa nāves gadījumu, visticamāk, notikusi tieši jūnija beigās, kad Anglijā tika reģistrēts karstākais jūnijs novērojumu vēsturē un gaisa temperatūra sasniedza 37,7 grādus.
Pētījuma autori norāda, ka aplēses balstītas uz iepriekšējo gadu datiem par saistību starp gaisa temperatūru un mirstību. Tās nav oficiālā statistika, bet modelēšanas rezultāti, kas ļauj novērtēt karstuma iespējamo ietekmi uz iedzīvotāju veselību.
Ekstrēmo laikapstākļu un klimata pārmaiņu pētniece Klēra Bārnsa no Londonas Imperiālās koledžas norādīja, ka aplēšu publiskošanas mērķis ir pievērst uzmanību karstuma radītajiem riskiem.
"Tie ir lieli skaitļi, un mēs nevēlamies redzēt, ka mirst tik daudz cilvēku,"
viņa uzsvēra.
Speciālisti skaidro, ka karstumu nereti dēvē par "kluso slepkavu", jo tas reti kļūst par tiešo nāves cēloni, bet ievērojami palielina sirdslēkmju, insultu, elpošanas traucējumu un citu veselības problēmu risku. Vislielākajam apdraudējumam pakļauti gados vecāki cilvēki, zīdaiņi un personas ar hroniskām saslimšanām, tomēr eksperti brīdina, ka ilgstošs un intensīvs karstums var negatīvi ietekmēt arī veselus cilvēkus.
Pētnieki norāda, ka Apvienotā Karaliste vēsturiski nav bijusi pielāgota tik augstām gaisa temperatūrām. Daudzās ēkās nav dzesēšanas sistēmu, bet mājokļi būvēti tā, lai ziemā saglabātu siltumu, tādēļ karstuma laikā telpas var pārkarst.
Eksperti brīdina, ka, klimata pārmaiņām turpinoties, karstuma viļņi Eiropā var kļūt biežāki, ilgāki un intensīvāki. Vienlaikus viņi uzsver, ka cilvēku veselības apdraudējumu iespējams mazināt gan pielāgojoties arvien karstākam klimatam, gan samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas.
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