Komponists Jānis Lūsēns nolēmis pārdot sev nozīmīgo Ozolu skolu, kas atrodas Valkas novada Zvārtavas pagastā. Īpašums, kurā daudzus gadus rīkoti koncerti, radošās nometnes un citi kultūras pasākumi, šobrīd pārdošanā piedāvāts par 390 000 eiro, vēsta "Privātā Dzīve".
Lūsēns atzina, ka lēmums pārdot īpašumu nav bijis viegls.
Viņš pauda cerību, ka jaunie īpašnieki turpinās Ozolu skolas attīstību un saglabās tās līdzšinējo kultūrizglītojošo ievirzi.
Komponists skaidroja, ka lēmumu ietekmējuši gan ģimenes nākotnes plāni, gan veselības apsvērumi. Viņš norādīja, ka ģimene ēkā ieguldījusi ļoti daudz darba un enerģijas, taču ar laiku arvien biežāk nācies apzināties, ka spēkus vairs nav iespējams atjaunot tik ātri kā agrāk.
Tāpat Lūsēns atzina, ka veselības problēmas arvien biežāk liek par sevi manīt.
Plašāk lasiet žurnālā "Privātā Dzīve".
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu