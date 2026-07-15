Komponists Jānis Lūsēns nolēmis pārdot sev nozīmīgo Ozolu skolu, kas atrodas Valkas novada Zvārtavas pagastā. Īpašums, kurā daudzus gadus rīkoti koncerti, radošās nometnes un citi kultūras pasākumi, šobrīd pārdošanā piedāvāts par 390 000 eiro, vēsta "Privātā Dzīve".

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Lūsēns atzina, ka lēmums pārdot īpašumu nav bijis viegls.

Viņš pauda cerību, ka jaunie īpašnieki turpinās Ozolu skolas attīstību un saglabās tās līdzšinējo kultūrizglītojošo ievirzi.

Ozolu skola Valkas novada Zvārtavas pagastā.
Ozolu skola Valkas novada Zvārtavas pagastā.
Foto: Ekrānuzņēmums no ss.com

Komponists skaidroja, ka lēmumu ietekmējuši gan ģimenes nākotnes plāni, gan veselības apsvērumi. Viņš norādīja, ka ģimene ēkā ieguldījusi ļoti daudz darba un enerģijas, taču ar laiku arvien biežāk nācies apzināties, ka spēkus vairs nav iespējams atjaunot tik ātri kā agrāk. 

Elektriskās ērģeles Ozolu skolā ir lielākais Jāņa Lūsēna instruments. Tās atceļojušas no Baldones luterāņu dievnama, kur bijušas par mazām, bet te tās ir īsts dārgums.
Elektriskās ērģeles Ozolu skolā ir lielākais Jāņa Lūsēna instruments. Tās atceļojušas no Baldones luterāņu dievnama, kur bijušas par mazām, bet te tās ir īsts dārgums.
Foto: Zigmunds Bekmanis / Latvijas Mediji

Tāpat Lūsēns atzina, ka veselības problēmas arvien biežāk liek par sevi manīt.

Plašāk lasiet žurnālā "Privātā Dzīve".

Valkas novada Ozolu skolas ēku 2020. gadā iegādājās komponists Jānis Lūsēns. Ēka piedzīvojusi pamatīgas izmaiņas. "Priecājamies, ka Ozolu skola ar tās vēsturi un mūsu muzikālo piepildījumu nu tiek iekļauta tūrisma maršrutos," pauž Jānis Lūsēns.
Valkas novada Ozolu skolas ēku 2020. gadā iegādājās komponists Jānis Lūsēns. Ēka piedzīvojusi pamatīgas izmaiņas. "Priecājamies, ka Ozolu skola ar tās vēsturi un mūsu muzikālo piepildījumu nu tiek iekļauta tūrisma maršrutos," pauž Jānis Lūsēns.
Foto: Foto no privātā arhīva.

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