Lielbritānijas premjera mītnes Londonā, Dauningstrītā 10, oficiālais kaķis Lerijs, kurš kopš ienākšanas svarīgajā namā 2011. gadā piedzīvojis septiņus premjerus, arī jaunā premjera Endija Bērnema pilnvaru laikā paliks savā vietā – par spīti tam, ka Bērnemiem ir pieņemts suns Aksels, apgalvo britu laikraksti.
Lerijam ir 19 gadi, un viņš netērē nodokļu maksātāju naudu, jo par viņu rūpējas Dauningstrītas personāls. Lerijs nav neviena īpašums un pats pieskaitāms personālam. Kaķim platformā "X" ir anonīmi vadīts konts ar vairāk nekā 900 tūkstošiem sekotāju.
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