Limbažu novada Staiceles pagastā kopīgas alkohola lietošanas laikā brālis ar nazu sadūris otru brāli, kurš atrodas policijas meklēšanā, informē Valsts policijas pārstāve Zane Vaskāne.
Svētdien, 19. jūlijā, plkst. 18.59 Limbažu novada Staiceles pagastā divu brāļu kopīgas alkohola lietošanas laikā izcēlās konflikts, kura laikā viens no vīriešiem ar nazi iedūra otram, nodarot miesas bojājumus.
Cietušais tika nogādāts ārstniecības iestādē. Viņam konstatēts 2,82 promiļu alkohola reibums.
Pārbaudot cietušā datus, noskaidrots, ka persona atrodas meklēšanā. Par notikušo sākts kriminālprocess, informē Vaskāne.
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