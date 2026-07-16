360TV diskusiju raidījumā “Burku studijā!” stiliste Žanna Dubska raisīja pārdomas par māšu un meitu attiecībām, paužot viedokli, ka dažkārt starp abām var veidoties neveselīga konkurence, īpaši, ja mamma cenšas kļūt par meitas draudzeni un kopā ar viņu dodas izklaidēties.
Pēc Žannas teiktā, viņa savā darbā nereti novērojusi mammas un pieaugušas meitas, kuras kopā apmeklē naktsklubus. Stilistes ieskatā šādās situācijās mamma var neapzināti sākt sacensties ar meitu par apkārtējo uzmanību.
“Manā skatījumā tā ir diezgan bīstama mammas loma – gribēt kļūt jaunākai uz savas meitas rēķina,” pauda Dubska. Viņa piebilda, ka nereti tieši mammas piesaista lielāku pretējā dzimuma uzmanību, kas var radīt saspīlējumu abu attiecībās.
Uz šo viedokli reaģēja Vita Folkmane, kura atklāja, ka ar savu 19 gadus veco meitu klubus apmeklējusi vien dažas reizes un nekad nav jutusi savstarpēju konkurenci. “Man patīk, ka viņa ir ar savu “es”. Viņa ir pilnīgi citāda, un es konkurenci nejūtu,” sacīja Vita.
Tomēr Dubska norādīja, ka Vita un viņas meita pagaidām ir citā dzīves posmā. Viņasprāt, izteiktāka konkurence var parādīties vēlāk, piemēram, starp 30 gadus vecu meitu un 50 gadus vecu mammu.
Vienlaikus stiliste uzsvēra, ka pati izvēlas ar meitu pavadīt laiku citādi – organizējot īpašas mammas un meitas dienas, kurās abas var izrunāties un stiprināt attiecības, nevis kopā doties uz naktsdzīves vietām.
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