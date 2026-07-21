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#lvaf #ministrijas #zalalatvija #zveja

Vai Baltijas jūrā zivis vēl ir? Iepriecina reņģes un brētliņas, bet mencu nākotne kļūst arvien drūmāka

Olafs Zvejnieks
Olafs Zvejnieks / Latvijas Avīze
2026. gada 21. jūlijs, 08:09
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2026. gada 21. jūlijs, 08:09
Foto: No "Latvijas Avīzes" arhīva

Latvieši ir piejūras tauta, zvejai tradicionāli ir bijusi liela nozīme piekrastes pilsētās un ciematos, tādēļ arī zivju resursiem jūrā vienmēr tikusi pievērsta sabiedrības uzmanība. Kāda ir pašreizējā situācija ar zivju resursiem jūrā, stāsta "Latvijas Biznesa" aptaujātie eksperti.

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Paradokss ar zivju resursiem jūrā un centieniem tos atjaunot ir liecība par cilvēka iespēju ierobežotību. Proti, mēs ne vienmēr skaidri saprotam, kādēļ vienu zivju populācija samazinās, bet citu – pieaug. Mēs cenšamies regulēt zivju daudzumu jūrā ar zvejas kvotām, vienlaikus apzinoties, ka komerciālā zveja ir tikai viens no faktoriem, kas ietekmē zivju krājumus. Citi ir ūdens sasilšana jūrā, bezskābekļa zonas jūras dziļumā, ko radījusi aļģu vairošanās un pastiprinātā minerālmēslu izmantošana lauksaimniecībā, kā arī tas, ka Baltijas jūrai ir ļoti neliela ūdens apmaiņa ar okeānu, un visbeidzot plēsīga zīdītāju suga, kas apēd vismaz tikpat zivju, cik nozvejo cilvēki, – roņi. Un šajos apstākļos cilvēki mēģina regulēt situāciju, iedarbojoties uz to vienīgo faktoru, uz kuru spēj, – zvejas apjomiem.

Reņģēm un brētliņām klājas labi

"Situāciju ar zivju resursiem Baltijas jūrā nav iespējams raksturot ar vienu vārdu, jo stāvoklis ir ļoti dažāds. Ir zivju populācijas, kuru stāvoklis jau ilgstoši ir labs, ir tādas, kuru stāvoklis uzlabojas, bet ir arī tādas, kuru stāvoklis jau ilgstoši ir slikts un neuzlabojas," stāsta pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "Bior" Zivju resursu pētniecības departamenta vadītājs Ivars Putnis. "Piemēram, jau ilgstoši labā stāvoklī ir Rīgas līča reņģes. Tam ir vairāki iemesli – gan tas, ka te zvejo tikai divas valstis – Latvija un Igaunija –, gan tas, ka zvejo tikai pārtikai, gan arī tas, ka abas valstis labi vāc zivju paraugus, kas ļauj labi modelēt populācijas attīstību un pielāgot zvejas politiku. Katru gadu aprīlī tiek veikts zivju resursu novērtējums, arī šis gads nodemonstrēja vairākas pārmaiņas. Ilgstoši bija vērojamas negatīvas tendences reņģu populācijai Centrālajā Baltijā, savukārt pēdējie dati liecina, ka situācija ir uzlabojusies – šobrīd reņģu daudzums šajā reģionā atjaunojies pagājušā gadsimta 80. gadu līmenī un to pat varētu dēvēt par pavērsiena punktu. 

Skatīsimies, kādi būs lēmumi par nozvejas kvotām, bet šobrīd dati liecina, ka nozvejas kvotas nākotnē šajā reģionā varēs palielināt. 

Otra zivju suga, kas ir īpaši svarīga Latvijas zvejniekiem, ir brētliņa – tā ir Latvijas zvejnieku visvairāk zvejotā zivs. Ar šo sugu pēdējos gados ir bijis svārstīgi – neskaidru iemeslu dēļ trīs gadus pēc kārtas bija neražīgas paaudzes un šo zivju krājums jūrā strauji samazinājās. Taču pēdējos divus gadus ir bijušas ražīgas paaudzes un situācija ar brētliņām strauji uzlabojas. Arī šo zivju nozveju nākotnē no datu viedokļa varēs palielināt. Varētu teikt, ka šis ir pirmais gads, kad situācija vienlaikus uzlabojas divām svarīgākajām komerciālajām zivju sugām," saka I. Putnis.

Zinātniskā institūta "Bior" Zivju resursu pētniecības departamenta vadītājs Ivars Putnis: "2026. gads ir pirmais gads, kurā situācija vienlaikus uzlabojusies divām svarīgākajām komerciālajām zivju sugām – reņģei un brētliņai."
Zinātniskā institūta "Bior" Zivju resursu pētniecības departamenta vadītājs Ivars Putnis: "2026. gads ir pirmais gads, kurā situācija vienlaikus uzlabojusies divām svarīgākajām komerciālajām zivju sugām – reņģei un brētliņai."
Foto: Karīna Miezāja / Latvijas Mediji

Rūpju bērns – menca

Šiem pozitīvajiem datiem gan fonā ir liels daudzums negatīvu. "Baltijas jūras rūpju bērns ir Rietumbaltijas un Austrumbaltijas menca. Abas populācijas jau ilgstoši ir ļoti sliktā stāvoklī, neskatoties uz to, specializētā mencu zveja jau ilgi nenotiek, tā ir atļauta tikai kā piezveja. Diezgan droši var teikt, ka pat pie pilnīga mencu zvejas aizlieguma šo zivju krājums neatjaunosies, jo to šobrīd nosaka citi nelabvēlīgi bioloģiskie faktori – jūras ūdens sasilšana, eitrofikācija un bezskābekļa zonas jūras dziļumā un ar to saistītie sliktie nārsta un barošanās apstākļi. Ir jārēķinās ar to, ka Baltijas jūras mencu populāciju var neizdoties atjaunot nekad, jo vides tendences ir mencām nelabvēlīgas. Ir arī vēl tāds papildu faktors, ka ES valstis ir noteikušas mērķtiecīgas mencu zvejas aizliegumu, bet vienīgā Baltijas jūras valsts, kas neietilpst ES, Krievija šos aizliegumus ignorē un turpina specializēto mencu zveju, tas neveicina mencu populācijas atjaunošanos. Arī Baltijas jūras lašiem nav laba situācija, to pašu var teikt par zušiem, kas nāk nārstot upēs. Abām šīm sugām traucē daudzie aizsprosti upēs, kas neļauj nonākt nārsta vietās. Zušu populācija Eiropā ir kritiski apdraudēta, notiek centieni šo populāciju pavairot, kas ir daļēji sekmīgi, taču kopumā suga joprojām ir ļoti sliktā stāvoklī.

Samērā labs stāvoklis ir ar plekstēm, jo atšķirībā no mencām tās labāk pacieš siltu ūdeni. Mencai ūdens, kas siltāks par 15 oC, jau var būt letāls, tādēļ siltajā sezonā tā nevar uzturēties krasta tuvumā, tai jādodas dziļākos ūdeņos, kur šī suga saduras ar bezskābekļa zonu problēmu. Turpretī plekstes ir elastīgākas, tās labprāt uzturas piekrastē, kur barošanās apstākļi ir labāki. Plekstēm palīdz arī tas, ka tās parasti zvejoja ar grunts traļiem kopā ar mencām, taču mencu zvejas aizliegums novedis pie tā, ka šāda zveja ir izzudusi, bet plekstes vienas pašas zvejniekiem zvejot parasti nav ekonomiskas intereses. Savukārt akmeņplekstes situācija nav laba, to populācija samazinās.

Interesanta situācija ir ar invazīvo sugu – apaļo jūrasgrunduli. Šī Melnās jūras suga Baltijas jūrā pirmo reizi tika manīta iepriekšējā gadsimta 90. gadu beigās, pie Latvijas krastiem pirmie jūrasgrunduļi tika noķerti 2004. gadā. Toreiz tā bija lokāla mēroga sensācija. Kopš 2006. gada šo zivi sāka fiksēt zvejnieki, taču tolaik nozveja nebija liela – daži kilogrami. Taču šai sugai ir ļoti iepaticies Baltijas jūrā, tā strauji vairojas un ap 2013.–2014. gadu jau sāka runāt par specializētu šo zivju zvejošanu, jo pēc tās ir liels pieprasījums Melnās jūras valstīs – Ukrainā, Bulgārijā, Rumānijā. 2018. gadā tika noķerts rekordliels apaļo jūrasgrunduļu daudzums, vairāk nekā 1000 tonnas. Pēdējos gados šo zivju nozveja stabilizējusies – apmēram 700 tonnu gadā," skaidro I. Putnis.

Zvejnieki sūdzas par roņiem

"Latvijas zvejnieki Baltijas jūrā vidēji katru gadu nozvejo ap 50 tūkstošiem tonnu zivju, taču šis apjoms ir svārstīgs – mēdz būt gadi, kad atļauts nozvejot vien 45 tūkstošus tonnu, bet mēdz būt arī tādi, kad atļautais apjoms pieaug līdz 70 tūkstošiem tonnu. Otri 50 tūkstoši tonnu tiek nozvejoti okeānā, tur iesaistīts neliels kuģu daudzums, bet ir lieli nozvejas apjomi. Latvijas zvejnieki okeānā zvejo divos reģionos – Barenca jūrā un pie Āfrikas rietumu krasta, kur tiek zvejotas sardīnes un sardinellas," stāsta Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktors Normunds Riekstiņš.

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Ieteiktie raksti

Līdztekus zvejniecībai, faktori, kas ietekmē zivju krājumus jūrā, ir roņi un kormorāni. Latvija jau ilgāku laiku cenšas pievērst Eiropas Komisijas uzmanību roņu populācijas ierobežošanai Baltijas jūrā. Roņi nesmādē gandrīz nevienu zivju sugu, un tiem arī patīk iet pa vieglākās pretestības ceļu, tādēļ tie bieži vien seko zvejas kuģiem un vai nu uzplēš tīklus un ielien tajos, lai pamielotos, vai arī "sažļembā" zivis no ārpuses, tīklus neuzplēšot. Jebkurā gadījumā tiek nodarīti lieli zaudējumi zvejniekiem. Jau otro gadu zvejniekiem ir dotas tiesības atbaidīt roņus no zvejas rīkiem un tas daļēji palīdz, tomēr kopumā vajadzētu domāt par roņu populācijas samazināšanu jūrā. Ja zivju krājumi jūrā dažādu apstākļu dēļ samazinās, tad vajadzētu zvejniekiem dot lielākas tiesības atbaidīt roņus.

Otra problēma, par kuru Latvijā runā maz, ir jūras kraukļu un kormorānu ietekme. Sevišķi asa šī problēma ir Baltijas jūras ziemeļu daļā, kur viņiem ir labi apstākļi arhipelāgos. Tā ir suga, kuru medīt aizliegts, notiek diskusijas par medību aizlieguma atcelšanu. Latvijā kormorāni visvairāk ietekmē zivju audzētāju dīķus, tur viņi lido baroties. Ja kaut kur Latvijas piekrastē tiks uzsākta zivju komerciālā audzēšana, tad par kormorānu ietekmi mēs vēl dzirdēsim.

Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktors Normunds Riekstiņš: "Vēsturiski mencu zvejai Latvijas zvejniekiem ir bijusi milzu nozīme. Daži tūkstoši tonnu mencu, kas kādreiz bija tipisks mencu nozvejas apjoms, bija komerciāli vērtīgāki nekā tie 50 tūkstoši tonnu reņģu un brētliņu, kas tiek zvejoti šobrīd. Diemžēl ar mencām situācija ir slikta, un iespējams, ka šo sugu Baltijas jūrā nekad vairs neizdosies atjaunot komerciāli zvejojamā apmērā."
Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktors Normunds Riekstiņš: "Vēsturiski mencu zvejai Latvijas zvejniekiem ir bijusi milzu nozīme. Daži tūkstoši tonnu mencu, kas kādreiz bija tipisks mencu nozvejas apjoms, bija komerciāli vērtīgāki nekā tie 50 tūkstoši tonnu reņģu un brētliņu, kas tiek zvejoti šobrīd. Diemžēl ar mencām situācija ir slikta, un iespējams, ka šo sugu Baltijas jūrā nekad vairs neizdosies atjaunot komerciāli zvejojamā apmērā."
Foto: Karīna Miezāja / Latvijas Mediji

Mencu zveja – uz neatgriešanos

Vēsturiski mencu zvejai Latvijas zvejniekiem ir bijusi milzu nozīme. Daži tūkstoši tonnu mencu, kas kādreiz bija tipisks mencu nozvejas apjoms, bija komerciāli vērtīgāki nekā tie 50 tūkstoši tonnu reņģu un brētliņu, kas tiek zvejoti šobrīd. Diemžēl ar mencām situācija ir slikta – visām Eiropas valstīm kopā ir atļauts piezvejā noķertās Baltijas mencas paturēt apmēram 400 tonnu apjomā gadā. Latvijas daļa no tā ir apmēram 30 tonnas gadā. Taču Krievija turpina komerciālo mencu zveju, galvenokārt no Kaļiņingradas, un katru gadu nozvejo ap 2500 tonnu mencu. Šie faktori, klimata pārmaiņas un roņu ietekme neļauj uz situāciju ar mencām raudzīties ar optimismu, iespējams, ka šo sugu Baltijas jūrā nekad vairs neizdosies atjaunot komerciāli zvejojamā apmērā.

Viedoklis

Šobrīd zivju pietiek

Armands Jankužs, zvejas kuģa "Vergi" kapteinis.
Armands Jankužs, zvejas kuģa "Vergi" kapteinis.
Foto: No personiskā arhīva

Armands Jankužs, zvejas kuģa "Vergi" kapteinis: "Man šķiet, ka lielāko postu zivju resursiem Baltijas jūrā šobrīd nodara roņi. Tie ir ārkārtīgi savairojušies un apēd vairāk zivju, nekā visi Baltijas jūras zvejnieki nozvejo. Uz viņiem Eiropas Savienības nozvejas kvotas neattiecas.

Runājot par stāvokli ar zivju sugām, jāatzīmē, ka Rīgas līča reņģes, kas ir viena no svarīgākajām komerciālajām sugām, ir labā, pat lieliskā stāvoklī. Uzlabojas situācija ar brētliņām – tām pirms dažiem gadiem bija populācijas apjoma kritums, bet šopavasar brētliņu mazuļu, t. s. pizuļu, bija tik daudz, ka no tiem nevarēja ne atkauties. No tā var secināt, ka pēc gada vai diviem varēs vilkt labus brētliņu lomus. Ar šīm divām zivju sugām situācija ir laba, un zvejniekiem zvejošanai to pietiek. Slikta situācija ir ar mencām, kuru zvejai jau ilgstoši noteikts aizliegums, kas, visticamāk, netiks atcelts, jo populācijas stāvoklis neuzlabojas. To pašu var teikt par Baltijas jūras lašiem, arī tur situācija nekļūst labāka. Nedaudz uzlabojusies situācija ar lucīšiem un butēm, bet tos šobrīd zvejo maz.

Tas, kas uztrauc, ir iespējamie centieni aizliegt piekrastes zveju – pērn Dabas aizsardzības pārvalde demonstrēja kartes jūras putnu aizsardzībai, no kurām varēja saprast, ka Kurzemes piekrastē grib ierobežot vai vispār aizliegt piekrastes zveju putnu aizsardzībai. Ja tā notiks, tad Latvijas zvejniecībai ir beigas, jo atklātā jūrā var zvejot apmēram trīs mēnešus gadā, taču ar to nepietiks, lai zvejnieki varētu izdzīvot visu gadu. Laimīgā kārtā izdevās panākt, ka šīs kartes un plāni tiek pārstrādāti, tagad apspriešanas un apstiprināšanas fāzē ir to otrā versija."

Autora piezīme. Vergi ir zvejnieku ciemats un osta Igaunijā, Somu jūras līča krastā, kuģis nosaukts šīs vietas vārdā.

Neskatāmies uz ilgtermiņa ainu

Magda Jentgena, Pasaules Dabas fonda programmu direktore, Baltijas jūras un saldūdens programmas vadītāja.
Magda Jentgena, Pasaules Dabas fonda programmu direktore, Baltijas jūras un saldūdens programmas vadītāja.
Foto: Publicitātes

Magda Jentgena, Pasaules Dabas fonda programmu direktore, Baltijas jūras un saldūdens programmas vadītāja: "Tad, kad Baltijas jūrā tiek noteiktas zvejas kvotas, Eiropas Savienība nepietiekami skatās uz zinātniskajiem datiem un ilgtermiņa ainu, kādu tie veido. Zvejas kvotu noteikšanas procesā skatās uz konkrētā gada zinātniskajiem datiem un, vadoties pēc tiem, nosaka kvotu apjomu. Par to, kā tas ietekmēs zivju populāciju pēc pieciem vai desmit gadiem, domāts tiek maz. Tādēļ var arī teikt, ka ilgtermiņa jūras apsaimniekošanas domāšana mums vēl nav izveidojusies.

Baltijas jūras lielākā problēma šobrīd ir kopējais jūras stāvoklis, kas neļauj atjaunot zivju krājumus. Daudzu zivju populācijas Baltijas jūrā ir sagruvušas pārzvejas dēļ, taču jūras stāvoklis – ūdens sasilšana, eitrofikācija un bezskābekļa zonas dziļumā – neļauj šos krājumus atjaunot. Tipisks piemērs ir tāda svarīga komerciālā zivju suga kā Baltijas menca. Tai barības netrūkst, jo reņģu un brētliņu populāciju stāvoklis Baltijas jūrā ir samērā labs, taču problēma ir tajā, ka menca ir auksto ūdeņu zivs, silts ūdens tai nepatīk. Tādēļ tā meklē dziļākus un vēsākus ūdeņus un Baltijas jūra tai patīk arvien mazāk un mazāk. Savukārt dziļākos un vēsākos ūdeņos eitrofikācijas un aļģu savairošanās dēļ izveidojušās bezskābekļa zonas, kas neļauj mencām vairoties. Visa tā rezultātā, lai gan mencas netiek apzināti komerciāli zvejotas jau 10 gadus, populācija neatjaunojas un zvejas liegumi nepalīdz. Sarežģīta situācija ir arī ar citām zivju sugām, piemēram, Baltijas jūras lasi, kura vairošanos kavē upēs sabūvētie aizsprosti un citi šķēršļi, kas neļauj tiem doties uz nārsta vietām upēs.

Vienīgais labais zivju resursu apsaimniekošanas piemērs Baltijas jūrā ir Rīgas līča reņģes – no četrām reņģu populācijām Baltijas jūrā šī ir vislabākajā stāvoklī. Iespējams, ka tas tādēļ, ka to apsaimnieko tikai divas valstis – Latvija un Igaunija, un šīs abas valstis reņģes zvejo tikai pārtikas vajadzībām, nevis, piemēram, zivju miltu izgatavošanai lopbarībai, kā dara vairākas Skandināvijas valstis, jo šajās valstīs reņģes ēd maz. Bieži tiek pieminēts arī fakts, ka brētliņu daudzums Baltijas jūrā šobrīd pieaug, tomēr, atceroties, ka šai sugai raksturīgas cikliskas svārstības un tikai pirms dažiem gadiem bija vērojams liels populācijas kritums, mēs aicinām uz piesardzību to zvejā, kamēr nebūs pārliecinošu datu, ka populācija ir atjaunojusies. Trijos no pēdējiem četriem gadiem brētliņu mazuļi ir slikti izdzīvojuši, un šī iemesla dēļ pastāv bažas, ka pēc dažiem gadiem atkal sāksies brētliņu populācijas kritums.

Vēl daži vārdi par Baltijas jūras roņiem – to skaits pēdējos desmit gados palielinājies, un šobrīd Baltijas jūrā dzīvo ap 60 tūkstošiem roņu. Ir taisnība, ka roņi apēd vismaz tikpat un, iespējams, arī vairāk zivju, nekā zvejnieki nozvejo. Šī iemesla dēļ zvejnieki mēdz vainot arī roņus tajā, ka zivju krājumi jūrā samazinās un neatjaunojas. Tomēr gribētu atgādināt, ka pirms Otrā pasaules kara Baltijas jūrā dzīvoja ap 100 tūkstošiem roņu un toreiz zivju visiem pietika – gan roņiem, gan zvejniekiem. Tādēļ cēlonis zivju resursu trūkumam tomēr jāmeklē pārzvejā un cilvēku radītajās problēmās, nevis jāskatās uz roņiem.

Tādēļ vēlreiz gribētu uzsvērt, ka atslēga Baltijas jūras zivju resursu problēmu risinājumam jāmeklē ilgtermiņa jūras apsaimniekošanas politikā, nepaļaujoties tikai uz situatīviem, viengadējiem lēmumiem. Eiropas Savienība ir pieņēmusi virkni ilgtermiņa jūras apsaimniekošanas dokumentu, un tie ir labi. Problēma tikai tajā, ka, pieņemot lēmumus par zvejas kvotām katru gadu, skatās nevis uz šiem dokumentiem un to nostādnēm, bet uz īstermiņa datiem par zivju resursiem un lēmumus pieņem atkarībā no tiem. Proti, dokumenti ir, tikai mēs tos neievērojam. Lai gan Latvijas līmenī mēs neko daudz darīt ES politikas ietekmēšanā nevaram, tomēr pati Latvija varētu vairāk orientēties uz ilgtermiņa jūras resursu apsaimniekošanu un ekosistēmās balstītu pieeju – tajā tiek ņemta vērā mijiedarbība starp sugām. Es priecātos, ja varētu teikt, ka Latvija šajā jomā ir līderis, bet šobrīd tā diemžēl nav."

Publikācija sagatavota ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu. Par publikācijas saturu atbild AS "Latvijas Mediji".

Latvijas Vides aizsardzības fonds.
 Latvijas Vides aizsardzības fonds.
Foto: Publicitātes
"Zaļā Latvija".
"Zaļā Latvija".
Foto: Publicitātes
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#lvaf #ministrijas #zalalatvija #zveja
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