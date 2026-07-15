Pasaules dimantu nozares līderis “De Beers” paziņojis, ka uz diviem gadiem apturēs ieguvi Dienvidāfrikas lielākajā raktuvē, lai samazinātu izmaksas. Dabisko dimantu tirgus jau ilgu laiku saskaras ar spēcīgu konkurenci, ko rada laboratorijās audzētie “meiteņu labākie draugi”.

Pēdējo četru gadu laikā slīpētu dabisko dimantu mazumtirdzniecības cena samazinājusies par aptuveni 40%, kamēr laboratorijā audzēto nozare piedzīvo strauju izaugsmi.

Dabas procesi nedēļas laikā

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē