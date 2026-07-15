Mūžībā devies neirologs, pedagogs, zinātnieks un profesors Egils Vītols, informē Rīgas Austrumu klīniskajā slimnīcā (RAKUS).
Slimnīcā norāda, ka Vītols bijis viena no nozīmīgākajām Latvijas akadēmiskās neiroloģijas personībām, kas savu profesionālo mūžu veltījis neiroloģijas attīstībai, ārstu izglītošanai un pacientu ārstēšanai un aprūpei.
Viņa zinātniskais devums, īpaši pētījumi akroparestēzijas un mugurkaulāja dinamisko slodžu izraisīto neiroloģisko sindromu patoģenēzē, būtiski bagātinājis Latvijas medicīnas zinātni, atzīmē RAKUS.
No 1994. līdz 2004. gadam profesors vadīja Rīgas Stradiņa universitātes Neiroloģijas un neiroķirurģijas katedru. Vītols arī vadījis RAKUS Neiroloģijas un neiroķirurģijas klīniku, sniedzot ieguldījumu neiroloģisko pacientu un epilepsijas ārstēšanas un aprūpes attīstībā.
Profesors aktīvi darbojies profesionālajās organizācijās, bijis Latvijas Neirologu biedrības priekšsēdētājs un ilgus gadus veicinājis neiroloģijas nozares attīstību Latvijā.
Atvadīšanās no profesora notiks ceturtdien, 16. jūlijā, plkst. 12.30 Otro Meža kapu kapličā.
Austrumu slimnīcas kolektīvs izsaka līdzjūtību Vītola ģimenei, tuviniekiem, draugiem, kolēģiem un visiem viņa audzēkņiem.
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