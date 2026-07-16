Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic" plāno censties piesaistīt īstermiņa finansējumu no obligāciju turētājiem, vēsta aģentūra "Reuters", atsaucoties uz tās rīcībā nonākušu kompānijas paziņojumu.
Īstermiņa finansējumu "airBaltic" vēlas piesaistīt, lai stabilizētu finanses un novērstu defolta risku, un, kā ziņo "Reuters", finansējums obligāciju turētājiem tiks lūgts 3. augustā plānotajā sanāksmē.
Pagaidu finansējums ir nepieciešams, kamēr uzņēmums pārskata savu kapitāla struktūru, liecina "Reuters" rīcībā esošais paziņojums, kas nosūtīts obligāciju turētājiem, bet par kuru iepriekš publiski nebija zināms.
"Lai nodrošinātu grupai stabilu platformu šī procesa laikā, emitents plāno meklēt pagaidu finansējumu, lai nodrošinātu pietiekamu likviditāti turpmāk, kamēr tas veic pārskatīšanu," teikts paziņojumā.
"Katram obligāciju turētājam būs iespēja piedalīties pagaidu finansējumā," tajā piebilsts, taču nav precizēts, cik lielu finansējumu aviokompānija plāno piesaistīt.
"airBaltic" sabiedrisko un politisko attiecību vadītājs Augusts Zilberts apstiprināja, ka 3. augustā plānota obligāciju turētāju sapulce, kā tas ir norādīts biržas paziņojumā. Viņš piebilda, ka par turpmāko informāciju un lēmumiem kompānija informēs pakāpeniski un detaļas patlaban nekomentēs.
"airBaltic" gada pārskatā norādīts, ka, neraugoties uz gaidāmo operatīvās un komerciālās darbības uzlabojumu, aviokompānija 2026. gadā darbosies ar negatīvu brīvo naudas plūsmu, un, ņemot vērā pašreizējās prognozes, vadība sagaida, ka
darbības finansēšanai 2026./2027. gada ziemas sezonai būs nepieciešama papildu naudas injekcija 100 līdz 150 miljonu eiro apmērā.
Pagājušā gada vasarā par "airBaltic" akcionāru kļuva Vācijas nacionālā aviokompānija "Lufthansa". Patlaban Latvijas valstij pieder 88,37% "airBaltic" akciju, "Lufthansa" — 10% akciju, finanšu investora, Dānijas uzņēmēja Larsa Tūsena uzņēmumam "Aircraft Leasing 1" — 1,62%, bet 0,01% — citiem. Kompānijas pamatkapitāls ir 41,819 miljoni eiro.
Valdība aprīlī izsniedza kompānijai valsts īstermiņa aizdevumu 30 miljonu eiro apmērā, kura atmaksa jāveic augustā.
Kopš marta strauji ir pieauguši procenti "airBaltic" prioritārajām nodrošinātajām obligācijām 380 miljonu eiro apmērā, kuru apmaksas termiņš ir 2029. gads, kas atspoguļo investoru bažas par risku.
Starptautiskā kredītreitingu aģentūra "Fitch Ratings" ir noteikusi "airBaltic" ilgtermiņa emitenta saistību nepildīšanas reitingam "CCC-" statusu "reitings tiek novērots ar negatīvu tendenci". Līdzīgs statuss ir noteikts arī "airBaltic" prioritārajām nodrošinātajām obligācijām 380 miljonu eiro apmērā. Atgūšanas rādītājs ir "RR4", kas nozīmē, ka investori defolta gadījumā varētu atgūt 31-50% no pamatsummas.
"airBaltic" šā gada 26. jūnijā neiemaksāja nepieciešamo atlikumu obligāciju rezerves kontā.
"airBaltic" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2024. gadu, palielinājās par 4,2% un bija 779,344 miljoni eiro. Savukārt "airBaltic" koncerna zaudējumi pagājušajā gadā bija 44,337 miljoni eiro, kas ir 2,7 reizes mazāk nekā 2024. gadā.
Aviokompānija 2025. gadā pārvadāja kopumā 5,2 miljonus pasažieru, kas ir par 1% vairāk nekā 2024. gadā.
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