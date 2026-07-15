Noslēgusies grāmatnīcu tīkla “Globuss” reorganizācija, kuras rezultātā SIA “Latvijas grāmata” saimnieciskās darbības nodalīšanas ceļā pievienota SIA “Globuss A”. Reorganizācija nodrošina skaidrāku uzņēmuma struktūru un procesus, ļaujot vairāk resursu novirzīt uzņēmuma attīstībai un klientu apkalpošanas pilnveidei.
Par reorganizāciju klienti, piegādātāji un sadarbības partneri tika informēti jau šī gada pirmajā ceturksnī, jūlija sākumā process veiksmīgi noslēdzies.
Uzņēmumu grupai, kurā līdz šim ietilpa SIA "Latvijas grāmata" un SIA "Globuss A",2025. gads kopumā noslēdzies ar pozitīvu darbības rezultātu. To apliecina gan abu uzņēmumu kopējie finanšu rādītāji, gan Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais augstākais A līmeņa nodokļu maksātāja reitings, kas raksturo atbildīgu uzņēmējdarbību un savlaicīgu nodokļu saistību izpildi. Atsevišķi vērtējot, SIA "Latvijas grāmata" 2025. gadu noslēdza ar 3,32 milj. eiro apgrozījumu un 34 355 eiro zaudējumiem, savukārt SIA "Globuss A" sasniedza 3,08 milj. eiro apgrozījumu un 144 914 eiro peļņu.
AS "Latvijas Mediji" un SIA "Globuss A" valdes locekle Evija Veide uzsver: "Mēs bijām nonākuši punktā, kur sapratām - lai strādātu vēl labāk, nepieciešamas pārmaiņas. Ieguvumus no reorganizācijas vistiešāk izjūt mūsu darbinieki, jo trīs darbību vietā tagad pietiek ar vienu. Mūsu klientiem tas nozīmē nemainīgi plašu grāmatu piedāvājumu un vēl efektīvāku apkalpošanu, savukārt mums pašiem iespēju vairāk koncentrēties uz uzņēmuma attīstību. Grāmatnīcu "Globuss" pamatvērtības nemainās. Mēs turpināsim piedāvāt plašu latviešu valodā izdoto grāmatu klāstu un īpaši izdevniecības "Latvijas Mediji" izdevumus, jaunākos pasaules bestsellerus angļu valodā, kas kļūst aizvien aktuālāki jauniešu auditorijai, un kvalitatīvas vācu ražotāja "Stabilo" rakstāmlietas. Turpināsim attīstīt arī internetveikalu eglobuss.lv, paplašinot tā piedāvājumu ar e-grāmatām."
Kopš pievienošanās AS "Latvijas Mediji" uzņēmumu grupai 2023. gadā un ciešākas sadarbības izveides ar izdevniecību “Latvijas Mediji”, tās grāmatu pārdošanas apjoms grāmatnīcu tīklā dubultojies. Izaugsme turpinās arī šogad, un pirmajā pusgadā pārdošanas rezultāti saglabā stabili augšupejošu tendenci, neraugoties uz to, ka kopējais latviešu valodā izdoto jauno grāmatu skaits tirgū sarucis par 5 % un jaunumu skaita samazinājums vērojams arī lielāko Latvijas izdevēju segmentā.
Grāmatnīcu tīkla "Globuss" grāmatnīcas, kopskaitā 12, atrodas Rīgā, Cēsīs, Gulbenē, Madonā, Bauskā, Jelgavā, Dobelē, Ķekavā, Piņķos, Liepājā un Ventspilī. Uzņēmums ir arī uzticams partneris grāmatu un mācību līdzekļu piegādē Latvijas skolām un bibliotēkām.
KONTEKSTS
Grāmatnīcas "Globuss" jau vairāk nekā 30 gadus ir uzticams partneris ārzemju grāmatu un kancelejas preču tīkls ar 12 grāmatnīcām Latvijā un internetveikalu www.eglobuss.lv, kas nodrošina ērtu pasūtījumu piegādi visā pasaulē. Jau vairāk nekā desmit gadus "Globuss" ir arī oficiālais vācu rakstāmpiederumu ražotāja "STABILO" pārstāvis Latvijā, piedāvājot kvalitatīvu un oriģinālu sortimentu.
"Globuss"ir ideāla pieturvieta visiem, kas meklē izcilus lasīšanas piedzīvojumus vai vēlas atklāt Latvijas un ārzemju izdevēju populārākās grāmatas, kuras rūpīgi izvēlējušies mūsu pieredzējušie speciālisti. Neatkarīgi no tā, vai nākat pēc konkrēta pirkuma vai vienkārši vēlaties baudīt sirsnīgu atmosfēru starp grāmatām, "Globuss" ir vieta, kur grāmatu pasaule atdzīvojas. Aicinām ienākt un atklāt iedvesmu katrā lapaspusē!